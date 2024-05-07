«جمعية الإمارات» بطل دوري كرة الهدف

المصدر: الشارقة - وام

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فاز فريق جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بلقب النسخة الأولى من دوري كرة الهدف للموسم الرياضي 2023 - 2024، وذلك بعد تصدره قمة ترتيب المسابقة بنهاية المنافسات أمس على ملعب الجمعية بالشارقة.

وأقيمت البطولة برعاية اللجنة البارالمبية الوطنيّة، وبمشاركة فرق جمعية الإمارات، وناديي خورفكان وعجمان للمعاقين.

واستطاع فريق جمعية الإمارات تحقيق الفوز في مبارياته الأربع التي خاضها خلال جولتين، على كلّ من نادي خورفكان وصيف البطولة، ونادي عجمان صاحب المركز الثالث.

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