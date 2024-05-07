«الإمارات للدراجات» يتصدر المرحلة الثانية في «جيرو دا إيطاليا»

المصدر: روما - وام

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حقق السلوفيني تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية فوزاً مهماً، أمس، وحصل على القميص الوردي في المرحلة الثانية من سباق «جيرو دا إيطاليا»، الممتدة على مسار بطول 161 كم، من نقطة البداية في سان فرانسيسكو آل كامبو، وصولاً إلى قمة «تل أوروبا» بفارق مريح، وعند خط النهاية كان تادي بوجاتشار متقدماً بمقدار 27 ثانية على دانييل مارتينيز دراج فريق بورا، والذي حل في المركز الثاني، وعلى جيرانت توماس دراج فريق «إينوس جريناديرز» والذي حل في المركز الثالث.

انزلاق

يذكر أن المرحلة لم تسر بشكل سلس بالنسبة لمواهب فريق الإمارات، فعلى بعد 11 كيلو متراً من الوصول إلى سفح تل أوروبا أصيب الإطار الأمامي لبوجاتشار بثقوب، مما تسبب في انزلاقه أثناء اقترابه من المنعطف الأيمن. ولحسن الحظ أنه لم يصب بأذى، وبمساعدة سريعة من سيارة فريقه حصل بوجاتشار على دراجة جديدة، وبدعم من زملائه تمكن من اللحاق بالمجموعة الرئيسية من الدراجين.

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