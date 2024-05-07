أوتايغوي يحقق اللقب الخامس في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حقق الإسباني أدريان أوتايغوي اللقب الخامس في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه ببطولة فولفو الصين المفتوحة، التي اختتمت أول من أمس، ضمن بطولات «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم. حقق أوتايغوي الفوز برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 779 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» من رولكس.

واستفاد السويدي سيباستيان سوديربيرغ من حصوله على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في مدينة شنجن الصينية، برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليضمن الفوز باللقب الشرفي لـ «السلسلة الآسيوية»، والحصول على جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

كما كسب سوديربيرغ، رفقة الياباني كيتا ناكاجيما والإسباني أدريان أوتايغوي اللذان جاءا بالمركزين الثاني والثالث في ختام بطولات «السلسلة الآسيوية»، بطاقات مشاركة خاصة في البطولة الأمريكية المفتوحة 2024.

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