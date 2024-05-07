«هيئة الرياضة»: البطولات الدولية في الإمارات تدعم تطور أجيالنا في ألعاب القوى

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة تستشرف مستقبلها من خلال أفضل الممارسات التطويرية، ببناء القدرات التنافسية للاعبين واللاعبات، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية، والتعاون البناء والإيجابي مع المجالس الرياضية والاتحادات والأندية.

وأوضح غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن التطور الذي تشهده رياضة ألعاب القوى في الدولة يتوج الجهود الكبيرة التي يضطلع بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، من خلال الخطط الطموحة، والبرامج المتطورة للارتقاء باللعبة، وتحقيق التطلعات الوطنية.

وتوجه الهاجري بخالص الشكر والامتنان لشرطة دبي على دعمها وتعاونها الدائم في توفير منشآتها لإقامة الفعاليات الرياضية، وقال: «تفانيهم في تطوير المجتمع الرياضي وتعزيز قيم الرياضة يعكس التزامهم بترسيخ مكانة دبي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ما يؤكد دورها البارز والفعال في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتجسيد دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتطور».

وأضاف خلال حضوره فعاليات«الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2024»، بنادي ضباط شرطة دبي، أن البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد لها أثر ملموس في تعزيز الخبرات، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من المهارات.

وأثنى مدير عام الهيئة العامة للرياضة على نجاح الفعالية في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة نخبة من العدائين حول العالم، مشيداً بدورها في إكساب المنتخبات الوطنية الإماراتية الخبرة المطلوبة التي ترتقي بقدراتهم، وترسخ أهمية مثل هذه الفعاليات في بناء أجيال واعدة.



وقال: «شهدنا خلال الفترة الماضية التنظيم المميز لفعاليات بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة بدبي ، والمكاسب الإيجابية للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات في هذه المرحلة العمرية، مع أفضل المنتخبات على مستوى القارة، وثقتنا كبيرة في أن مثل هذه البطولات تحقق فوائد كثيرة، ما يعزز خطط وبرامج التطور».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز