مستشفى دبي للجمال ينجح في علاج الإبل بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي-علي الظاهري

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سجل مستشفى دبي للجمال إنجازاً عالمياً جديداً في علاج الإبل عن طريق الخلايا الجذعية، ليصبح أول مستشفى في العالم يعتمد هذا النوع من العلاج على مستوى الإبل.

ووقع المستشفى مذكرة تفاهم مع مختبرات سيلكو لاب للأبحاث بحضور الدكتور علي رضا الهاشمي المدير العام لمستشفى دبي للجمال وفريدريك فلورين سفير السويد لدى الدولة، ومسعود بيوكي، المفوض التجاري للسويد بالدولة ومحمد البلوشي مدير المستشفى والدكتورة فاطمة الهاشمي مدير مختبرات هورت مان للخلايا الجذعية وعدد من الأطباء في المستشفى وممثلي مختبر سيلكو لاب للأبحاث.

وأعرب محمد البلوشي مدير مستشفى دبي للجمال عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أنه بتوصيات المدير العام للمستشفى الدكتور علي رضا الهاشمي وبجهود فرق العمل نجحوا في إنتاج الخلايا الجذعية التي سيتم اعتمادها رسمياً في الفترة المقبلة ضمن خدمات المستشفى العلاجية بعد التجارب الناجحة في خطوة توفر حلول علاجية مبتكرة لرواد الإبل وملاك الهجن.

وقال البلوشي لـ «البيان»: «إن المشروع انطلق قبل نحو 5 سنوات بعد تلقي استفسارات من ملاك الهجن حول إمكانية استخدام العلاج بالخلايا الجذعية في المستشفى، مما شجعهم على إجراءات البحوث والدراسات المطلوبة قبل البدء في التطبيق العملي، ليكلل المشروع بالنجاح لأول مرة على مستوى العالم في الإبل».

وأشار إلى أنه تماشياً مع المبادرة الحكومية «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن المستشفى يحرص على إيجاد أفضل الحلول العلاجية عبر تحويل الأفكار إلى واقع.

خدمات علاجية

وقال البلوشي: إن مستشفى دبي للجمال يعد المستشفى التخصصي الأول للجمال في المنطقة الذي تم تدشينه بهذه الإمكانيات والمرافق العالمية ، حيث وفر المستشفى العديد من الحلول العلاجية الجديدة والمبتكرة.

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