نجوم الإمارات يتألقون في «دبي للشراع الحديث»

المصدر: دبي - البيان

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أسدل الستار أول من أمس على فعاليات كرنفال دبي للرياضات الأولمبية البحرية الحديثة، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في واجهة جزر دبي البحرية على مدار يومين، بمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة، تنافسوا على ألقاب سباقي دبي للتجديف والشراع الحديث.

وخطف أبطالنا نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية ممثلو الأندية وفرق الأكاديميات الرياضية المتخصصة الأضواء.

وحصل بطلنا العالمي عادل خالد لاعب الحمرية على ذهبيتين في فئة الكا 7 الأولى ماسترز والثانية المركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء لاعب أبوظبي حمزة آل علي ثانياً في الترتيب العام فيما نال لاب النادي البحري الكويتي مناف الوهيبي ميداليتين الأولى برونزية الترتيب العام والثانية فضية ماسترز.

وحصدت لاعبة نادي أبوظبي ضحى آل بشر ميداليتين في منافسات الكا 6 الأولى ذهبية الفتيات والثانية برونزية الترتيب العام .

وبرز في منافسات الكا 4 مواهب وطنية جديدة منها لاعب الحمرية محمد خالد العويس الذي نال ذهبية الترتيب العام متفوقاً ، فيما نجحت بطلتنا لاعبة فريق أبوظبي مروة الحمادي في تحقيق المركز الأول وذهبية.

وفي فئات قوارب اوبتمست، سطع نجم بطلنا عبدالله الزبيدي لاعب نادي أبوظبي، الذي فاز بذهبية الترتيب العام.

وعقب نهاية الكرنفال البحري الأولمبي جرت مراسم تتويج أبطال فئات سباق دبي للشراعية الحديث بحضور كل من محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد سيف المري مشرف الحدث وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف.

وقام محمد عبدالله حارب بتقديم درع تذكارية إلى اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الذي أشرف على فعاليات الكرنفال تسلمه خالد العويس رئيس اللجنة الفنية عضو مجلس الإدارة.

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