في إنجاز عالمي جديد..مستشفى دبي للجمال ينجح في علاج الإبل بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي-علي الظاهري

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سجل مستشفى دبي للجمال إنجازاً عالمياً جديداً بعلاج الإبل عن طريق الخلايا الجذعية ليصبح أول مستشفى في العالم يعتمد هذا النوع من العلاج على مستوى الإبل والجمال. ووقع المستشفى مذكرة تفاهم مع مختبرات سيلكو لاب للأبحاث بحضور الدكتور علي رضا الهاشمي المدير العام لمستشفى دبي للجمال وفريدريك فلورين سفير السويد لدى الدولة، ومسعود بيوكي، المفوض التجاري للسويد بالدولة ومحمد البلوشي مدير المستشفى والدكتورة فاطمة الهاشمي مدير مختبرات هورت مان للخلايا الجذعية وعدد من الأطباء في المستشفى وممثلي مختبر سيلكو لاب للأبحاث.

وأعرب محمد البلوشي مدير مستشفى دبي للجمال عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أنه بتوصيات المدير العام للمستشفى الدكتور علي رضا الهاشمي وبجهود فرق العمل نجحوا في إنتاج الخلايا الجذعية التي سيتم اعتمادها رسمياً في الفترة المقبلة ضمن خدمات المستشفى العلاجية بعد التجارب الناجحة على مجموعة من العينات حيث ستساهم هذه الخطوة في توفير حلول علاجية مبتكرة لرواد الإبل وملاك الهجن لمواكبة ما تشهده الدولة من نمو وتطور على مستوى رياضة سباقات الهجن.

بحوث ودراسات

وأضاف البلوشي لـ «البيان» إن المشروع انطلق قبل نحو 5 سنوات بعد تلقي استفسارات من ملاك الهجن حول إمكانية استخدام العلاج بالخلايا الجذعية في المستشفى مما شجعهم على إجراءات البحوث والدراسات المطلوبة قبل البدء في التطبيق العملي ليكلل المشروع بالنجاح لأول مرة على مستوى العالم في الإبل، مشيراً إلى أنه تماشياً مع المبادرة الحكومية «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرصون دائماً على إيجاد أفضل الحلول العلاجية عن طريق تحويل الأفكار إلى واقع.

خدمات علاجية

وقال البلوشي إن مستشفى دبي للجمال يعد المستشفى التخصصي الأول للجمال في المنطقة الذي تم تدشينه بهذه الإمكانيات والمرافق العالمية مما يجعلهم في سباق مستمر للمحافظة على مستوى جودة الخدمات المتوفرة أمام المستفيدين، موضحاً أن المستشفى قام بتوفير العديد من الحلول العلاجية الجديدة والمبتكرة منها استخدام إحدى عمليات التصوير الومضي من خلال جهاز «سانتي غرافي» لأول مرة يتم استخدامه في الهجن وهو بمثابة علاج احترازي يهدف إلى الكشف عن العظام المهددة والقابلة للكسر ويتم استخدامه بصورة كبيرة من قبل ملاك الهجن قبل مشاركة المطية في السباقات.

ولفت مدير مستشفى دبي للجمال إنه من أحدث الخدمات العلاجية استخدام جهاز البلازما لعلاج الجروح القوية والصعبة مما ساهم في اختصار المدة الزمنية حيث يستغرق التعافي من الجرح 10 أيام كحد أقصى بدلاً من شهر في السابق، مؤكداً حرصهم على مواصلة الجهود في عملية البحث واستكشاف أحدث التقنيات والعلاجات لاسيما وأن الإبل تعد جزءاً لا يتجزأ من موروث الإمارات وتاريخ دولتنا مما يضعهم أمام مسؤولية كبيرة في تطوير الجانب البيطري للجمال.

وذكر البلوشي أن المستشفى يستقبل حالات كثيرة من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتراوح عدد الجمال التي يتم علاجها سنوياً من 500 إلى 1200 جمل، داعياً جميع ملاك الهجن ومربي الإبل إلى الاستفادة من الخدمات العلاجية المميزة التي يوفرها وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات.

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