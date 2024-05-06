كلباء يشيد بإنجازات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية في الألعاب الخليجية للشباب

المصدر: كلباء – البيان

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تمكن لاعبو نادي اتحاد كلباء من الفوز بـ 20 ميدالية ملونة خلال مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى، وجاءت الميداليات بواقع 6 ذهبيات، 7 فضيات، 7 برونزيات وذلك في رياضات الشطرنج وألعاب القوى وكرة الريشة الطائرة والجودو والكاراتيه والتايكواندو حيث شارك النادي بعدد 26 لاعباً ولاعبة.

وثمن راشد سعيد بن فريش الكندي مشاركة اللاعبين لافتاً إلى أن المشاركة تؤكد دور النادي في صقل اللاعبين وتطويرهم للانضمام للمنتخبات الوطنية، وأن مجلس إدارة النادي يكثف اهتمامه لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها لتحقيق النجاحات الكبيرة على المستويين المحلي والدولي مع المنتخبات الوطنية ويرجع ذلك لرعاية واهتمام ومتابعة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء وأخيه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي.

وقدم راشد الكندي شكره لرئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي لدعم المجلس المستمر لنادي اتحاد كلباء مما ساهم في خلق بيئة رياضية مثالية لتطوير المواهب والوصول للنجاحات الكبيرة. كما قدم شكره إلى الاتحادات المحلية لثقتها في لاعبي النادي وطلب انضمامهم للمنتخبات الوطنية.

ونوه إلى أن مجلس إدارة النادي يعكف على دراسة النتائج التي تحققت والعمل على تطويرها مستقبلاً مشيراً إلى أن الدعم المقدم من مجلس الشارقة يلعب دوراً حاسماً في تحقيق الإنجازات وتطوير قاعدة المواهب الرياضية بالنادي.

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