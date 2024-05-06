اكتمال المربع الذهبي لكأس الإمارات للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهلت أندية العين، الوصل، حتا، وشباب الأهلي إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الإمارات للكرة الطائرة رجال، بعد تجاوزها مبارياتها في الدور التمهيدي من بطولة الموسم الجاري 2024-2023، والتي أقيمت على ملاعب محايدة.

وتأهلت الأندية الأربعة إلى الدور قبل النهائي، بعد فوز العين على الجزيرة، وحتا على بني ياس بنتيجة واحدة 3-2، والوصل على النصر 3-1، وشباب الأهلي على عجمان بالنتيجة نفسها. وتقام مباراتا الدور نصف النهائي الجمعة المقبل على ملعبين محايدين، سيتم تحديدهما من قبل اتحاد الكرة الطائرة، ويلتقي فيهما العين مع الوصل، وحتا مع شباب الأهلي، ويصعد الفائزان للعب المباراة النهائية 12 مايو الجاري.

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