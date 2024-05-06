عبدالله الحمادي بطل سباق الدولة للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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فاز عبدالله الحمادي دراج فريق الإمارات للمحترفين، في سباق الدولة «فردي ضد الساعة» للرجال في السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات، أمس، في منطقة نزوى بالشارقة، وبحضور الدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، وبمشاركة 8 دراجين ولمسافة 33 كم، وضمن سلسلة سباقات الموسم الرياضي 2024-2023، لفئتي الرجال والإناث.

وفي فئة الإناث فازت لاعبة فريق الإمارات للمحترفين صفية الصايغ، في سباق الدولة «فردي ضد الساعة»، لمسافة 20 كم، وبزمن 29:55 دقيقة.

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