«الحمرية» يخطف الأضواء في سباق دبي للتجديف

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالمركز الأول للمجموع العام للميداليات في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث «الجولة الرابعة من بطولة الإمارات» والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023 - 2024.

وحقق السباق الذي جرت أحداثه على مياه جزر دبي الخلابة في ديرة وأقيم بالتزامن مع كرنفال الرياضات البحرية الحديثة والأولمبية، نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة كبيرة من فرق الأندية والأكاديميات من بينها أندية: الحمرية الثقافي الرياضي، وأبوظبي للرياضات البحرية، وأبوظبي للتجديف وفريق شرطة دبي للتجديف وجامعة نيويورك - أبوظبي.

وسيطر فريق الحمرية على المراكز الأولى في كل الفئات التسع، وحصل نجوم منتخبنا الوطني الثلاثي حمد المطروشي وأحمد الحمادي ومبارك الياسي على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فردي الرجال، والثنائي سارة الاجنف وبشرى إبراهيم على المركزين الأول والثاني في السيدات، فيما حصلت لاعبة نادي أبوظبي غوكسو أصلان على المركز الثالث.

وواصلت لاعبات نادي الحمرية الثقافي الرياضي تألقهن في فئات الناشئات، حيث فزن بألقاب الفردي عبر ميرة العليلي «الأولى» وشوق المطروشي «الثانية» وفجر سعيد «الثالثة» ونلن المراكز الأولى في الزوجي عبر الثنائي ميرة العليلي وشمسة المطروشي «الأول» وإيمان حسن وحنين الحوسني «الثاني» وفاطمة الفارسي وصفية علي «الثالث».

وعلى صعيد الناشئين فاز ثلاثي الحمرية بالمراكز الأولى للفردي عبر سلطان الشامسي «الأول» وحمد الشامسي «الثاني» وزايد العليلي «الثالث»، ونال لقب الزوجي الثنائي حمد الشامسي وسطان الشامسي، وحل ثانياً زايد العليلي وفهد الجسمي، وثالثاً راشد البلوشي وعبدالله الجسمي.

وتفوق ثنائي الحمرية حمد المطروشي وأحمد خميس في منافسات زوجي الرجال محققين المركز الأول، ونال زميليهما الثنائي حمد عامر الشامسي وزايد العليلي المركز الثاني، ونال ثنائي فريق أبوظبي الثنائي يوغيت ارتين وبوغاك التالي المركز الثالث، بينما نجح ثنائي الحمرية اللاعبتين سارة الاجنف وحمدة إبراهيم في الفوز بلقب زوجي السيدات وحصل ثنائي فريق أبوظبي عهود الظاهري وغوكسو اصلان على المركز الثاني ولاعبتي الحمرية فجر سعيد وفاطمة خلف على المركز الثالث.

وشهدت منافسات قارب الرباعي منافسة قوية بين الفرق، حيث توج بلقب الرجال فريق الحمرية المكون من حمد المطروشي وأحمد خميس وخميس الشامسي ومبارك الياسي المركز الأول، وحصل زملاؤهم في الفريق الرباعي دياب العوضي وحميد المطروشي وعامر البلوشي وسعيد الشامسي على المركز الثاني، بينما حصل رباعي أبوظبي يحي الحمادي ومروان خميس وعبد العزيز خاشوي وإبراهيم مراغي على المركز الثالث.

وقام محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتوزيع الميداليات على الفائزين في الفئات التسع، كما قاما بتسليم درع المجموع العام لمتصدر ترتيب الميداليات في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث لمدرب فريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي سيد علي واضح.

وأشاد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الذي أثمر عن تنظيم كرنفال رياضي بحري ناجح على مياه جزر دبي جمع أكثر من 100 رياضي ورياضية تنافسوا في سباقين للتجديف والشرع الحديث، مؤكداً أن هذه المشاركة الكبيرة عكست مكانة وقيمة الرياضات الأولمبية واهتمام الأندية والأكاديميات بتطويرها.

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