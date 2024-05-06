رياضيون: وجود الهاشمي رئيساً لـ«آسيوي الجوجيتسو» مكسب للقارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وصف رياضيون قرار إعادة انتخاب عبدالمنعم محمد الهاشمي، رئيساً بالتزكية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، الذي ظل يقوده منذ يناير 2014 لمدة 8 سنوات مقبلة، بأنه مكسب للاتحاد القاري.

وأوضح يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن قارة آسيا من تستحق التهنئة لأنها كسبت قائداً متميزاً يمتلك كل الأدوات التي تجعله قادراً على مواصلة تطوير اللعبة وقيادة الاتحاد بكل جدارة.

ثقة

وأكد البطران لـ«البيان» التي رصدت ردود ما أسفرت عنه الجمعية العمومية وسط عدد من المهتمين باللعبة، أن نجاحات عبد المنعم الهاشمي السابقة، منحته الثقة وجعلته جديراً بالمنصب، مبيناً أن جوجيتسو آسيا شهد تطوراً كبيراً تحت قيادته بشهادة كل العالم، وبالأرقام التي تتحدث عنه.

وأضاف: الهاشمي ضاعف عدد الاتحادات الوطنية المنتسبة للآسيوي إلى 3 أضعاف ورفعها من 11 إلى 33 اتحاداً دولياً، وفي عهده تم ضم اللعبة إلى الآسياد، وزاد عدد البطولات والحكام واللجان المختلفة، وأسهم في رفع المستوى الفني للجوجيتسو من خلال خبرته الطويلة وتوجيهاته المستمرة، لذلك نرى أن إعادة انتخابه تمثل مكسباً للقارة لأنه سيضيف الكثير للجوجيتسو في السنوات المقبلة.

قيادة

وعاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات وقال: في رأيي أيضاً أنه كان لا بد من قيادة الإمارات للجوجيتسو القاري لأن أبوظبي حالياً عاصمة الجوجيتسو وهي الأكثر نجاحاً في تنظيم البطولات والأكثر تطوراً، ويجب أن نشير هنا إلى أن عبد المنعم الهاشمي نقل خبرته المحلية وأفاد بها القارة الآسيوية، عموماً من المؤكد أنه استحق تجديد الثقة خاصة أنه على المستوى الشخصي رجل يتمتع بروح القيادة ولديه قبول واسع ويحظى بتقدير الجميع.

نموذج

فيما اعتبر محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي باتحاد الإمارات للجوجيتسو، إعادة انتخاب عبد المنعم الهاشمي، دليلاً على ثقة المجتمع الآسيوي في قدراته الإدارية والكوادر الإماراتية، وثقة في دولة الإمارات كونها ملتزمة دائماً بتقديم أفضل تجاربها لكل دول القارة، موضحاً أن نموذج الدولة في لعبة الجوجتيسو يعتبر مضرب مثل في النجاح من خلال برامجها وتطورها وبطولاتها الناجحة.

وأضاف المرزوقي: الاتحاد الآسيوي شهد ازدهاراً كبيراً في ظل رئاسة عبد المنعم الهاشمي خلال السنوات الماضية وبفضل جهوده انتشرت اللعبة على مستوى القارة وزاد عدد الممارسين، وتطورت قواعد اللعبة وأصبح لها حضور قوي وكلها نجاحاته منحته ثقة الجمعية العمومية بالتزكية تقديراً للعطاء الذي قدمه والعمل الذي أنجزه، ودون شك فإن القارة ستكون موعودة بالمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

نجاحات

من جانبه، قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن تجديد الثقة في عبد المنعم الهاشمي كان متوقعاً قياساً بما أنجزه في السنوات السابقة والنجاحات التي حققها الاتحاد الآسيوي تحت قيادته والثقة التي يحظى بها من جميع الاتحادات الدولية، وأضاف: إعادة انتخاب عبد المنعم الهاشمي قارياً يترجم أيضاً الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمنظومة الرياضية محلياً وقارياً، لأن هذا الدعم أسهم في تطوير رياضة الجوجيتسو بالدولة وجعلها في مقدمة دول العالم وبالتالي استحق أبناء الإمارات قيادة الاتحادات القارية والعالمية.

وأشار فؤاد درويش إلى الجهود الشخصية التي بذلها عبد المنعم الهاشمي واهتمامه بأدق التفاصيل، مبيناً أنه لا يترك شيئاً للصدفة، ويعمل بتركيز في كل صغيرة وكبيرة، وأن ذلك جعله صاحب بصمة مؤثرة في كل عمل يتولى مسؤوليته لذلك يكون النجاح حليفه دائماً.

فخر

بدوره، قال العالمي فيصل الكتبي لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو، إن تجديد القارة الآسيوية لثقتها في عبد المنعم الهاشمي يعتبر فخراً لكل منتسبي اللعبة ويدل على أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات في تطوير اللعبة سواء عبر بطولاتها أو كوادرها المتميزة ونموذجها الملهم لكل دول العالم، ذاكراً أن رئيس الاتحاد الآسيوي استحق الثقة من خلال العطاء الذي قدمه وتميزه في وضع استراتيجية أسهمت في نقل الجوجيتسو إلى القمة، ذاكراً أن قيادة الهاشمي للقارة الآسيوية تعكس أيضاً رغبة الدول في الاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة عبر صناع قرار اللعبة في الدولة.

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