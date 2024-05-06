«العاصفة» بطل الكرة الشاطئية بـ«مهرجان دلما التاريخي»

المصدر: الظفرة - البيان

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شهد مهرجان سباق دلما التاريخي، في دورته السابعة، مشاركة واسعة في بطولات كرة القدم الشاطئية للكبار والسباحة بفئاتها الست والكاياك للصغار، وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك على مسرح المهرجان، الذي يقام في مدينة دلما بمنطقة الظفرة، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وحصد فريق العاصفة لقب بطولة كرة القدم الشاطئية للكبار، وحل الحرس الوطني وصيفاً. وأسفرت النتائج في بطولة الكاياك للصغار «أقل من 16 سنة» عن فوز سعود عزيز الحوسني بالمركز الأول.

وفي بطولة السباحة لمسافة 50 متراً للصغار حصد المركز الأول إبراهيم المرزوقي، أما السباحة لمسافة 100 متر للصغار فذهب المركز الأول إلى محمد الحمادي. وذهب المركز الأول في بطولة السباحة لمسافة 50 متراً للكبار، إلى محمد البسطي، وفي السباحة لمسافة 100 متر للكبار ذهب المركز الأول إلى حمدان المزروعي.

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