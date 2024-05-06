«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر مهرجان براعم الجودو في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مهرجان براعم الجودو السنوي المفتوح الذي نظمه اتحاد الإمارات للجودو بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 220 لاعباً تحت شعار«الكل فائز». وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، ونادي خورفكان الرياضي ثالثاً.

وفي ختام المهرجان قام محمد جاسم، أمين السر المساعد مسؤول الجودو المحلي يرافقه عيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقتين الشرقية والشمالية بتكريم المشاركين وتتويج الأندية الفائزة.

وأثنى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو على نجاح المهرجان، ووجه بمتابعة العمل لبناء قاعدة عريضة من الموهوبين، وتوفير كل متطلبات النجاح وتحفيز هذه الفئة لتحقيق التنافسية في اللعبة.

وتوجه الدرعي بالشكر إلى كل الجهات التي شاركت في إنجاح المهرجان، كما شكر رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم المستمر، وجهود الأندية المشاركة، لتحقيق أهداف المهرجان، وتوسيع قاعدة اللعبة.

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