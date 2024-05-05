منتخبنا للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 18 ميدالية في البطولة الآسيوية ويحتفظ باللقب للعام الرابع

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الكبار مشواره المشرّف محتفظا باللقب في النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي.

وتقام النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

حضر منافسات اليوم بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية وممثلي الوفود المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في منافسات اليوم الثالث "الأحد" في إضافة 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزية واحدة في منافسات الجوجيتسو لفئات أوزان 85 و94 وفوق 94 كجم للرجال وأوزان 63 كجم وفوق 70 كجم للسيدات، ليرفعوا رصيد الدولة إلى 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات.

ونجح في حصد الميداليات الذهبية كل من هزاع فرحان وزن 94+ كجم، وسعيد الكبيسي وزن 85 كجم، وشمّا الكلباني وزن 63 كجم، بينما حقق الميداليات الفضية بشاير المطروشي وزن 63 كجم، وفراج العولقي وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وزن 94 كجم، وحقق عمّار الحوسني برونزية وزن 94 كجم.

وأعرب سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اعتزازه بإنجازات المنتخب الوطني في بطولة آسيا للجوجيتسو وتمسكه بالقمة عبر احتفاظه باللقب للعام الرابع على التوالي.

وأكد أن الجهود والتضحيات التي بذلها لاعبو المنتخب والجهاز الفني على مختلف المستويات خلال الأسابيع الماضية آتت ثمارها، بما قادهم إلى التتويج من جديد وترسيخ تفوقهم القاري على مجموعة من أقوى المنتخبات الآسيوية.

ونوّه بأهمية الإنجاز في هذا التوقيت، حيث تشهد القارة الآسيوية نموا غير مسبوق على صعيد تطوّر رياضة الجوجيتسو وزيادة أعداد الممارسين، وقد اتضح ذلك جليا في هذه البطولة التي شهدت مستويات فنية مميزة، واتسمت أجواؤها بقوة المنافسة ورغبة المنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

وعبّر شانشاي سوكسوان، رئيس الاتحاد التايلاندي للجوجيتسو، عن سعادته بأداء منتخب بلاده في البطولة، وقال " يقدم لاعبونا أداء جيداً بفضل الجهود التي بذلناها طوال السنوات الماضية لنشر رياضة الجوجيتسو في تايلاند وتوفير الدعم اللازم للاعبين. ونعلق آمالاً كبيرة على منافسات فئتي الناشئين والشباب التي تنطلق غداً، حيث ركزنا على هذه الفئة ونثق بإمكانات لاعبينا وعزيمتهم، ونتمنى لهم كل التوفيق".

وأضاف " تشهد رياضة الجوجيتسو انتشاراً لافتاً في تايلاند، كما استضفنا عدداً من أهم الفعاليات، مثل النسخة الماضية من بطولة آسيا للجوجيتسو وبطولة جائزة تايلاند الكبرى للجوجيتسو. ونتعاون عن كثب مع الاتحادين الدولي والآسيوي للجوجيتسو لاستضافة المزيد من الفعاليات".

وقال فلاح الناصري، مدرب المنتخب العراقي للجوجيتسو لفئة الشباب " تسرنا المشاركة في البطولة، خاصة وأنها تقام على أرض الإمارات الشقيقة التي نعتبرها وطننا الثاني وكان من الرائع رؤية هذا المستوى المميز من التنظيم والعدد غير المسبوق من اللاعبين المشاركين. ويقدم منتخبنا أداء جيداً حيث فزنا بعدد من الميداليات في منافسات فئة الكبار ونتطلع إلى تحقيق الأفضل في فئة الشباب".

وأضاف " كل الأجواء مهيأة لنا للتفوق في نزالات فئتي الشباب والناشئين، واستعدينا لهذه البطولة بشكل جيد والاتحاد العراقي للجوجيتسو اعتمد منهجية متكاملة للنهوض برياضة الجوجيتسو خلال الأعوام القليلة القادمة، وإحدى أبرز أهداف هذه المنهجية تأسيس منتخبات وطنية في الفئات العمرية المختلفة قادرة على المنافسة قارياً ودوليا".

ويقول هزاع فرحان لاعب المنتخب الوطني الذي حاز ذهبية وزن 94+.. “ فخور بهذا التتويج المهم الذي ساعد المنتخب على الحفاظ على اللقب الآسيوي، وكان للعمل الجاد والتنفيذ التام لتعليمات المدرب أكبر الأثر في تحقيق هذا الإنجاز وحرصت في جميع نزالات اليوم على التزام الهدوء، وقراءة تحركات المنافسين، واختيار اللحظات المناسبة لتطبيق التقنيات والاستراتيجيات التي اكتسبناها خلال التدريبات”.

وأضاف " المعسكر التدريبي الذي خضناه كان عاملا رئيسيا في صقل مهاراتنا بما ينسجم مع أهمية الحدث. شعور لا يوصف أن نرى عملنا الجاد يقودنا إلى التتويج. أهدي هذا الفوز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والجهاز الفني وزملائي في المنتخب".

وقالت شمّا الكلباني لاعبة المنتخب الوطني التي حازت على ذهبية وزن 63 كجم.. “ تملؤني مشاعر الفخر والامتنان لاعتلاء منصة التتويج وركزت في كل نزال خضته اليوم على الجوانب الفنية، باستخدام مزيج من الدقة والتركيز والمرونة التكتيكية للسيطرة على المنافسات ولعل العامل الأساسي في تحقيق التفوق على البساط يكمن في التكيف مع ظروف النزالات والقدرة على الانتقال بسلاسة بين التقنيات الهجومية والدفاعية”

وأضافت " الفضل في ذلك يعود إلى التدريبات والتضحيات التي سبقت انطلاق البطولة. بإمكاني القول بأن التركيز على أصغر التفاصيل كان مل حقّق الفوز. لقد كانت تجربة مثالية أمام نخبة البطلات الآسيويات، وأنا فخورة بتمثيل الإمارات في هذه التجمع الرياضي القاري المميز".

وتشهد النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو غدا الاثنين انطلاق منافسات فئتي الشباب والناشئين للمرة الأولى في تاريخ البطولة بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة.

ويشارك منتخبنا الوطني في المنافسات بأكثر من 100 لاعب ولاعبة، ويتمتع بحظوظ قوية لتحقيق اللقب في ظل ما يتمتع به من مواهب فذة، مستنداً إلى إنجازه الأخير في بطولة العالم في كازاخستان وتحقيقه اللقب.

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