"الشارقة للدفاع عن النفس" يتصدر مهرجان براعم الجودو في الفجيرة

المصدر: الفجيرة-وام

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تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مهرجان براعم الجودو السنوي المفتوح الذي نظمه اتحاد الإمارات للجودو بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمشاركة 220 لاعباً تحت شعار" الكل فائز".

وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، ونادي خورفكان الرياضي ثالثاً.

وأحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 6 ذهبيات عبر سلطان الظاهري" وزن تحت 42 كجم"، وسيف محمد "وزن تحت 50 كجم"، وحسن الحمادي " وزن تحت 60 كجم"، وعمر الانصاري "وزن تحت 73 كجم"، ويوسف محمد "وزن تحت 81 كجم"، وأحمد البناي "وزن فوق 81 كجم".

ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية 5 ذهبيات أحرزها عبدالعزيز محمد" وزن تحت 30 كجم"، ومحمد عبد الكريم "وزن تحت 34 كجم"، وعمر العوضي " وزن تحت 46 كجم"، وخليفة اليماحي "وزن تحت 55 كجم"، وآدم حسن "وزن تحت 66 كجم"، وحقق نادي خورفكان ذهبية واحدة للاعب حمدان صالح "وزن تحت 38 كجم".

وفي ختام المهرجان قام محمد جاسم، أمين السر المساعد مسؤول الجودو المحلي يرافقه عيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة الأندية والمراكز بالمنطقتين الشرقية والشمالية بتكريم المشاركين وتتويج الأندية الفائزة.

وأثنى سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو على نجاح المهرجان، ووجه بمتابعة العمل لبناء قاعدة عريضة من الموهوبين، وتوفير كافة متطلبات النجاح وتحفيز هذه الفئة لتحقيق التنافسية في اللعبة.

وتوجه الدرعي بالشكر إلى كافة الجهات التي شاركت في إنجاح المهرجان، كما شكر رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية على تعاونهم المستمر، وجهود الأندية المشاركة، لتحقيق أهداف المهرجان، وتوسيع قاعدة اللعبة.

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