وفد اللجنة المنظمة لسباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يزور المركز الوطني للأرصاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، المركز الوطني للأرصاد لمتابعة حالة الطقس من أجل تحديد موعد مثالي لإقامة السباق خلال الفترة المقبلة، والذي يعد الحدث الأبرز في مهرجان سباق دلما التاريخي بنسخته السابعة، ويقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتعرف وفد اللجنة المنظمة من المسؤولين في المركز الوطني للأرصاد على تفاصيل الحالة الجوية، وجهود المركز في عمليات الرصد والمتابعة المستمرة التي قام بها خلال الأيام الماضية، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية بكل استباقية واحترافية ومرونة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ستقوم اللجنة بدراسة الوضع لتحديد موعد لانطلاقة السباق، الذي ينتظره الملاك والنواخذة والبحارة لتقديم ملحمة تراثية جديدة في مهرجان سباق دلما التاريخي.

من جانبه، توجه ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى المركز الوطني للأرصاد على حفاوة الاستقبال، وثمن دوره المهم، وهو يعمل وسط ظروف بالغة التعقيد لتحديد مسارات الحالة الجوية، وأيضاً على المعلومات الدقيقة والقيمة التي قدمها للجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وقال: سلامة النواخذة والبحارة والمنظمين والمتابعين لسباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً من أولويات العمل التنظيمي للحدث، ومسؤولية متكاملة بين اللجنة المنظمة للسباق، وجميع المشاركين، لذا كان لا بد من التوجه إلى المركز الوطني للأرصاد للتعرف عن قرب على الحالة الجوية، وتأثيراتها المتوقعة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لدراسة وتقييم الوضع.

وأشاد المهيري بتجاوب الملاك والنواخذة والبحارة مع اللجنة المنظمة للسباق خلال فترة التسجيل للمشاركة، وإجراءات الفحص الفني للمحامل الشراعية، وأيضاً التفاعل الإيجابي مع التجهيزات التي ظلت تقوم بها اللجنة المنظمة، وما ترتب من إجراءات وقائية بسبب الحالة الجوية.

وتابع: نأمل أن تستقر حالة الطقس إلى وضعها الطبيعي الكامل لأجل تحديد موعد مناسب ومثالي لإقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، لتكتمل لوحة نجاح المهرجان بأبهى صورة في نسخته السابعة، التي شهدت العديد من الأنشطة الرياضية التراثية والحديثة،

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