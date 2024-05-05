ختام دولية «الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2024» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح فعاليات البطولة الدولية «الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2024»، بنادي ضباط شرطة دبي بحضور غانم بن مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأسفرت المنافسات عن فوز الإماراتي إيمانويل باميديل بالمركز الأول في سباق 400 متر رجال، ونال الإماراتي سليمان عبد الرحمن المركز الثاني، واللبناني مارك أنتوني المركز الأول في سباق 400 متر حواجز رجال، ونالت اليونانية رافائيلا سبانوداكي صدارة سباقي 100 و200 متر سيدات، وتصدر الإيراني علي أميريان منافسات 800 متر رجال.

وحققت نيللي جيبكوسجي من بروناي لقب سباق 800 متر سيدات، ونال النيجيري سنداي اكنتات صدارة سباق 200 متر رجال، والسويدية ليزا ليلجة لقب 400 متر سيدات، والإماراتي عبد الكريم عبد الرحمن صدارة سباق 1500 متر رجال، والإيطالي شيتورو لقب سباق 100 متر رجال.

وحصدت الرومانية ألينا روترو المركز الأول في القفز الطويل لفئة السيدات، والكرواتي فليب رافيدكا المركز الأول للرجال في المسابقة نفسها، ونال المصري مصطفى عبد الخالق صدارة مسابقة رمي الرمح لفئة الرجال، والتركية توجنا دانيسماز صدارة القفز الثلاثي لفئة السيدات، وظفر الروماني راريس تودار بالمركز الأول في رمي الجلة لفئة الرجال.

وتوجه اللواء الدكتور محمد المر بالشكر والتقدير إلى غانم بن مبارك الهاجري، على حضور البطولة، مشيداً بحرص الهيئة العامة للرياضة على تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة للتطور الرياضي في دولة الإمارات، وبجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم التوجهات الوطنية للارتقاء بالرياضة الإماراتية.

وأضاف: «فخورون بهذا النجاح التنظيمي لفعاليات الجائزة الكبرى بمشاركة نخبة الأبطال حول العالم، امتداداً للنجاح الذي حققه اتحاد ألعاب القوى في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية أخيراً، بما يتماشى مع البرامج الاستراتيجية التي تستهدف الوصول باللعبة إلى أفضل المستويات، وتأسيس قاعدة قوية من أفضل الرياضيين في الدولة، ومنحهم فرصة الاستفادة من هذه الفعاليات في تعزيز قدراتهم».

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