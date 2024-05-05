الشارقة وشباب الأهلي يقتربان من نهائي دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اقترب فريقا كرة اليد بنادي الشارقة وشباب الأهلي من نهائي دوري رجال اليد للموسم 2023/ 2024، عقب فوز الشارقة، أمس، على فريق مليحة بنتيجة 35/ 22 عقب سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة لعباً ونتيجة، كما حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على فريق العين بنتيجة 30/ 25، ووفق نظام البطولة سيقام الدور الثاني «الإياب» في الـ 7 من الشهر الجاري، لتحديد طرفي نهائي البطولة والفريقين، اللذين سيلعبان على المركزين الثالث والرابع.

كما سيستضيف فريق الجزيرة منافسه دبا الحصن، الجمعة المقبل، لتحديد المركزين الخامس والسادس، وبنفس الجولة يلتقي فريقا النصر مع الوصل على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، لتحديد المركزين السابع والثامن في ختام تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن.

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