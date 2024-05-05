عبدالله جاسم بطل سباق الدولة للدراجات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز عبدالله جاسم، دراج فريق الإمارات للمحترفين، المركز الأول في سباق الدولة «فردي ضد الساعة»، فئة تحت 23 سنة، الذي أقيم صباح أمس في منطقة نزوى بالشارقة، بمشاركة 4 أندية، لمسافة 33 كم، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات لفئات تحت 23 سنة وشباب وشابات.

ونجح عبدالله جاسم في تحقيق مسافة السباق 33 كم في زمن 41:19 دقيقة. وفي سباق الشباب، حقق بطل الإمارات والخليج، حارب المرزوقي، دراج نادي أبوظبي للدراجات، المركز الأول في السباق، أما فئة الشابات، فاحتلت لاعبة النصر مروة سلمان سباق الدولة «فردي ضد الساعة»، وقام خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بتكريم الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز