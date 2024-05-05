الهاشمي رئيساً لـ«آسيوي الجوجيتسو» بالتزكية لولاية جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعاد الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو انتخاب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيساً للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس في العاصمة أبوظبي وعلى هامش النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو.

حضر الاجتماع بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت، المدير العام للاتحاد الدولي، وممثلون عن المجلس الأولمبي الآسيوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، ورؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء القارة، كما شهد الاجتماع انتخاب فهد علي الشامسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وتعيين تاكاماسا واتانابي نائباً للأمين العام للاتحاد، وطارق البحري في منصب أمين الصندوق.

كما أقرت الجمعية العمومية المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد، ومنه النائب الأول لرئيس الاتحاد رضا منفردي، رئيس اتحاد الجوجيتسو البحريني، وخمسة نواب للرئيس موزعين على مختلف مناطق آسيا ممثلين باتحادات منغوليا، وتايلاند، والعراق، وكازاخستان، والهند.

شكر

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء أسرة الجوجيتسو في القارة الآسيوية، للحضور المشرف في اجتماع الجمعية العمومية، ولجهود الأعضاء الكبيرة في نشر وتطوير اللعبة في آسيا، ما أسهم في زيادة عدد الممارسين وجودة البطولات، ومضاعفة أعداد الكوادر الفنية ذات الكفاءة في مجالات التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة.

كما وجه الشكر للجمعية العمومية للثقة «التي أولتنا إياها، ونعد الجميع بالمزيد من العمل والجهد لتطوير الرياضة في قارة آسيا وتأهيل كوادر متميزة، ومنح أبنائنا اللاعبين ما يستحقون من رعاية واهتمام وفرص للارتقاء بمسيرتهم الرياضية، وأؤكد أن أهم أسباب نجاح الاتحاد الآسيوي الوحدة والتواصل المستمر والعمل بروح الفريق».

وتابع عبد المنعم الهاشمي: «سنسعى باستمرار لتوحيد الجهود والعمل المشترك، من أجل ترسيخ النزاهة والوحدة، نهجاً وممارسة، ومنح الرياضيين كافة فرصاً متكافئة، ولن ندخر أي جهد للعمل بمسؤولية وإخلاص وتعاون، مع الاتحادات كافة لتطوير رياضة الجوجيتسو في القارة».

ثقة

وتعليقاً على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية، قال فهد علي الشامسي: «نتائج اجتماع اليوم (أمس) تجديد للثقة بالعمل الذي قام به عبدالمنعم الهاشمي في الفترة الماضية، فشهدنا جميعاً هذه الرحلة الطويلة التي بدأت قبل عشر سنوات، والنقلة النوعية والإنجازات المحققة على صعيد الأرقام والدول المشاركة والمبادرات والعلاقات القوية بالمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة.

والتي جاءت ثمرة رؤية عبدالمنعم الهاشمي، وجاء تجديد الثقة بالإجماع». وأضاف الشامسي: «تقع على عاتقنا، في مكتب الأمانة العامة للاتحاد مسؤولية كبيرة في تنفيذ برامج ورؤية المجلس التنفيذي وتحقيق مكاسب أكبر لهذه الرياضة، وأثق بأن السنوات المقبلة ستشهد تطور الرياضة إلى آفاق جديدة، ولا سيما في ظل ما قدمناه من مبادرات وبرامج وخطط لدعم للاعبين».

أداء

على جانب آخر، يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو أداءه القوي خلال مشاركته في النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

وتمكن نجوم منتخبنا الوطني من رفع رصيد الإمارات إلى 11 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات في منافسات الجوجيتسو لفئات أوزان 62 كجم، و69 كجم للرجال، وأوزان 57 كجم، و70 كجم للسيدات، ليعزز منتخبنا حظوظه في الاحتفاظ باللقب، ويتربع على عرش البطولة الآسيوية. حضر المنافسات كل من:

بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الإتحاد، وفهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية وممثلي الوفود المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في منافسات اليوم الثاني، أمس، في إضافة 4 ميداليات ملونة، «فضيتان»، فاز بهما كل من مهرة محفوظ وزن 70 كجم، وخالد الشحي وزن 62 كجم، و«برونزيتان» عن طريق شمسة العامري وزن 57 كجم، ومحمد السويدي وزن 69 كجم.

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