الهاشمي رئيساً للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو بالتزكية لولاية جديدة

المصدر: وام

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أعاد الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو انتخاب سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيسا للاتحاد لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي على هامش النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو.

وحضر الاجتماع بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي، وممثلون من المجلس الأولمبي الآسيوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، ورؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء القارة.

كما شهد الاجتماع انتخاب فهد علي الشامسي في منصب الأمين العام للاتحاد الاسيوي، و تعيين تاكاماسا واتانابي نائبا للأمين العام للاتحاد، وطارق البحري في منصب أمين الصندوق.

كما أقرت الجمعية العمومية المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد، بمن فيه النائب الأول لرئيس الاتحاد رضا منفردي رئيس اتحاد الجوجيتسو البحريني، وخمسة نواب للرئيس موزعين على مختلف مناطق آسيا ممثلين باتحادات منغوليا، وتايلاند، والعراق، وكازخستان، والهند.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية برنامج الأنشطة وخطط العمل والتقارير السنوية والفنية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، وسلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الأخيرة، بما في ذلك تعزيز المشاركة في فعاليات وبطولات الجوجيتسو والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء آسيا.

كما تناول الاجتماع مؤشرات نجاح الفعاليات الكبرى التي أقيمت في دول القارة، مثل بطولة العالم للجوجيتسو في أولان باتور عام 2023، ودورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو عام 2022، والنسخة السابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي أقيمت في بانكوك بتايلاند.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقاد رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو والاستشاري الأول لدى الاتحاد الآسيوي تسيير جدول أعمال الاجتماع .

كما سلط الاجتماع الضوء على مبادرات تطوير الرياضة التي شهدتها القارة، مثل برامج تدريب الحكام، ومكافحة المنشطات، ودعم الاتحادات الوطنية للعبة، والخطط المستقبلية للبطولات القارية القادمة بما في ذلك الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2024 المقرر إقامتها في نوفمبر 2024.

واستعرض الاجتماع تزايد عدد الحكام المعتمدين في قارة آسيا، ليصل إلى 45 حكما من 15 دولة، وشهد أيضا اعتماد الخطط لمضاعفة عدد الحكام من الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتركيز على دعم فعاليات الاتحادات الوطنية.

من ناحيته توجه سعادة عبدالمنعم الهاشمي بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي، وكافة أعضاء أسرة الجوجيتسو في القارة الاسيوية، على الحضور المشرف في اجتماع الجمعية العمومية، وعلى جهود الأعضاء الكبيرة لنشر وتطوير اللعبة في آسيا، بما ساهم في زيادة عدد الممارسين وجودة البطولات، ومضاعفة أعداد الكوادر الفنية ذات الكفاءة في مجالات التدريب والتحكيم والتنظيم والإدارة.

ووجه الشكر للجمعية العمومية على الثقة "التي أولتنا إياها، ونعد الجميع بالمزيد من العمل والجهد لتطوير الرياضة في قارة آسيا وتأهيل كوادر مميزة، ومنح أبنائنا اللاعبين، ما يستحقون من رعاية وإهتمام وفرص للارتقاء بمسيرتهم الرياضية، وأؤكد أن أهم أسباب نجاح الاتحاد الآسيوي هي الوحدة والتواصل المستمر والعمل بروح الفريق".

وتابع"سنسعى باستمرار لتوحيد الجهود والعمل المشترك، من أجل ترسيخ النزاهة والوحدة، نهجا وممارسة، ومنح كافة الرياضيين فرصا متكافئة، ولن ندخر أي جهد للعمل بمسؤولية وإخلاص وتعاون، مع كافة الاتحادات لتطوير رياضة الجوجيتسو في القارة."

وتعليقا على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية، قال فهد علي الشامسي "نتائج اجتماع اليوم بمثابة تجديد الثقة بالعمل الذي قام به سعادة عبدالمنعم الهاشمي في الفترة الماضية، حيث شهدنا جميعا هذه الرحلة الطويلة التي بدأت منذ عشر سنوات، والنقلة النوعية والإنجازات المحققة على صعيد الأرقام والدول المشاركة والمبادرات والعلاقات القوية مع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للعبة، التي جاءت ثمرة رؤية سعادة عبدالمنعم الهاشمي، وجاء تجديد الثقة بسعادته بالإجماع".

وأضاف"تقع على عاتقنا، في مكتب الأمانة العامة للاتحاد مسؤولية كبيرة، في تنفيذ برامج ورؤية المجلس التنفيذي وتحقيق مكاسب أكبر لهذه الرياضة، وأثق أن السنوات القادمة ستشهد تطور الرياضة إلى آفاق جديدة، لا سيما في ظل ما قدمناه من مبادرات وبرامج وخطط لدعم للاعبين".

وأضاف "اختياري أمينا عاما لدورة جديدة يضعني أمام مسؤولية إضافية، ويؤكد التزامنا بتنفيذ البرامج ومواصلة التطوير".

وأعرب سوريش جوبي، استشاري أول لدى الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، عن سعادته بنتائج الاجتماع، وقال"شهد الاجتماع التزاما كبيرا من قبل الأعضاء، بحضور 30 من أصل 33 عضوا"، موضحا أن هذا يمثل خير دليل على العملية الديمقراطية المتبعة في الاتحاد.

وقال “تسرني النتائج التي توصلنا إليها، ونجح الاجتماع في وضع حجر الأساس للفترة المقبلة، ما يبشر بأن الاتحاد الآسيوي سيشهد نمواً قوياً”.

وتوجه بالشكر إلى الجهة المنظمة على هذا المستوى التنظيمي الرفيع.

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