«IFBB» لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي تختتم دورتي علم الحركة والمستوى الأول

المصدر: البيان

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اختتمت أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، بنجاح كبير، دورة علم الحركة، والتي استضافتها دولة الكويت، خلال الفترة من 26 حتى 27 أبريل الماضي، وأقيمت فعالياتها بنادي فلير الجابرية، وبالتعاون مع الكابتن محمد سامي مدير فرع الأكاديمية في الكويت.

واشتملت الدورة على مفهوم علم الحركة، والجانب التطبيقي للتدريبات المقاومة، والتشريح العضلي لوظائف العضلات، ألقى الدورة المهندس وليد عبد الكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية.

وضمن الفعاليات المستمرة، نظمت الأكاديمية في دبي، دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، خلال الفترة من 4 حتى 5 مايو الجاري، تحت إشراف المحاضرين، المهندس وليد عبد الكريم، والمحاضر سلطان العتبي، واشتملت محاور الدورة على عناصر اللياقة البدنية، والجهاز العضلي. والألياف العضلية، إضافة إلى مبادئ التدريب بالأثقال.

من جانبه، أشاد المهندس وليد عبد الكريم، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورتان، إضافة إلى كل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى تطور مستوياتهم في اللعبة بطريق احترافية، كما ثمّن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

وأوضح المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن التركيز طيلة العام الحالي، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات ذات أهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.

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