مباراة استعراضية في تحدي أكاديمية الحبتور للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نظمت إدارة نادي ومنتجع الحبتور مباراة ودية واستعراضية للفوز بكأس تحدي أكاديمية الحبتور للبولو، بمشاركة فريقين من الأكاديمية ومن العناصر الواعدة بهذه الرياضة وهما فريقي «بور اونا كابيزا» و«تو فيرا» إلى جانب بعض من اللاعبين الأكبر سناً، وجاء الهدف الأساسي من الاحتفالية منح هؤلاء اللاعبين الموهوبين مزيد من الخبرات وسط منافسة شريفة تستهدف المستقبل لهذه الفئة السنية، والتي مثلت ختام موسم هذه المرحلة السنية للعبة، ونجح فريق «بور اونا كابيزا» في التتويج بالكأس على حساب منافسه فريق «تو فيرا» بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، ورغم هذا الفارق بالأهداف إلا أن الفريقين أظهرا عملاً جماعياً رائعاً ومثابرة وروحاً تنافسية قوية خلال الأشواط الأربعة للمباراة.

وعقب ختام المباراة قام لوكاس تريميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور بتتويج فريق «بور اونا كابيزا» المكون من اللاعبين رومان جيراردين فريس، وبيا نيكونوفا، وليان هولواي، وبرناردو برافو بكأس البطولة الى جانب الهدايا التذكارية، كما تم تكريم الفرق الوصيف «تو فيرا» المكون من اللاعبين ديفيد هولواي، ودانيال سلامان، وفيكتوريا ليوبي، وجوان بيفان بالهدايا التذكارية، وحصل اللاعب رومان جيراردين فريس على جائزة أفضل لاعب والحصان جوردا الأقوى بالمباراة.

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