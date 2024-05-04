تتويج أبطال الدراجات الهوائية وكرة القدم وتنس الريشة في مهرجان دلما التاريخي

المصدر: الظفرة - البيان

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شارك 214 رياضياً ورياضية في بطولات كرة القدم الشاطئية للناشئين وتنس الريشة والدراجات الهوائية ضمن مهرجان سباق دلما التاريخي في المنافسات التي أقيمت في مدينة دلما بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين في ملعب كرة القدم الشاطئية المجاور لسوق المهرجان الشعبي بمشاركة 32 لاعباً، بينما شهدت بطولة تنس الريشة على مدار 3 أيام منافسات بين 16 مشاركة في فئة السيدات و6 مشاركات في فئة الفتيات الناشئات، في حين سجل سباق الدراجات الهوائية 160 مشاركاً ومشاركة في فئاته الأربع «أصحاب الهمم 15 كيلومتراً، النساء 15 كيلومتراً، المفتوح 15 كيلومتراً، المفتوح 30 كيلومتراً».

وضمن منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية للناشئين بالمهرجان، تُوج فريق حبشان باللقب بعد تفوقه بفارق الأهداف على فريق الكوس الذي حل بالمركز الثاني، بينما حل فريق غشة في المركز الثالث، كما توجت اللجنة المنظمة أبطال سباقات الدراجات الهوائية بفئاتها الأربع، وتنس الريشة للسيدات والفتيات الناشئات.

وأسفرت النتائج في بطولة تنس الريشة للفتيات عن فوز ميرا إسماعيل الحوسني بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني عائشة عبدالله الحمادي، ونالت المركز الثالث فاديكا سامبو، وفي بطولة تنس الريشة فئة السيدات حصدت المركز الأول مريم علي الهرمي، وفي المركز الثاني تشارمي ديلا، وكان المركز الثالث من نصيب شيخة جمعة القبيسي.

وفي سباق الدراجات الهوائية، أسفرت النتائج في فئة أصحاب الهمم 15 كيلومتراً عن فوز أحمد الحمادي بالمركز الأول، بينما ذهب المركز الثاني إلى فهد الحوسني، أما في فئة النساء «15 كيلومتراً» فقد نالت المركز الأول ماهاي ليندا، وكان المركز الثاني من نصيب سلامة حمد.

وفي سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 15 كيلومتراً حصد المركز الأول جود التنيري، وجاء بالمركز الثاني محمد الحمادي، وفي المركز الثالث إيمانويل كاباناس، أما في سباق الدراجات الهوائية المفتوح لمسافة 30 كيلومتراً فقد ذهب المركز الأول إلى عبدالله الحمادي، وجاء بالمركز الثاني حسن سلطان، وحصد المركز الثالث عبدالله الحمادي.

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