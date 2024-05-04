"الفجيرة للفنون القتالية" أفضل ناد عربي للعام الثاني على التوالي

المصدر: وام

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توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة أفضل ناد عربي للعام الثاني على التوالي وفقاً لجائزة “الأفضل”، التي تنظمها “تتويج نيوز” في مصر، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة عالمياً وعربياً ومحلياً لعام 2023.

تم الإعلان عن نتائج الجائزة والفائزين في مختلف فئاتها خلال حفل رسمي أقيم مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

يعد هذا الفوز ترجمة لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واهتمامه ودعمه المتواصل لتطوير منظومة الرياضة في الإمارة، وحرصه الدائم على توفير كل سبل ومقومات النجاح لها.

وأهدى سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية الفوز بهذه الجائزة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة.

وثمن أبو شاوش متابعة سمو ولي عهد الفجيرة المستمرة وتوجيهاته الرامية إلى توفير كل سبل تمكين الشباب في الفجيرة من ممارسة الرياضة والعمل على أن تكون الإمارة وجهة الأبطال.

ولفت أبو شاويش إلى أن نادي الفجيرة للفنون القتالية شهد تطوراً كبيرا خلال الفترة الأخيرة واستطاع أن يحافظ على صدارته من خلال إنجازاته ومبادراته الرياضية والمجتمعية واستضافته للعديد من الأنشطة والبطولات.

جدير بالذكر أن حفل الأفضل ينظم من قبل موقع “تتويج نيوز” للعام الرابع على التوالي ويهدف إلى تكريم أبطال الرياضات الفردية في مصر، إضافة إلى بعض الترشيحات من الدول العربية.

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