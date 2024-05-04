باخ يعرب عن استعداده للغطس في نهر السين قبل الأولمبياد

المصدر: د ب أ

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قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولي، إنه مستعد للغطس في نهر السين قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الصيفية (باريس 2024).

وقال باخ /70 عاما/ في مناقشة مع الصحفيين الدوليين مساء الجمعة في لوزان :" لم أتلق دعوة حتى الآن، ولكن إذا تلقيتها، سأكون سعيدا لفعل هذا. أتمنى ألا يكون الجو باردا بشدة ".

وتخطط آن هيدالجو، عمدة مدينة باريس، السباحة في نهر السين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولي قبل الأولمبياد لإثبات أن جودة مياه النهر تحسنت.

وقالت هيدالجو إنها ستقفز في الماء بنهاية شهر يونيو أو مع بداية شهر يوليو المقبلين.

وتجري حاليا أعمال تنظيف مكثفة لنهر السين، الذي يعاني من تلوث شديد في بعض الأجزاء ، وذلك قبل انطلاق دورة الألعاب الصيفية. وسيتنافس سابحو المسافات الطويلة والترايثلون في النهر خلال الأولمبياد التي تنطلق يوم 26 يوليو.

وبداية من صيف 2025، سيتم السماح للعامة بالسباحة في نهر السين في بعض المناطق، وهي ممارسة تم منعها منذ عام 1923.

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