شباب الأهلي يستضيف النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للسلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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اتفق المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في قارة آسيا مع نادي شباب الأهلي دبي على استضافة النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا في دبي، في الفترة من 9 إلى 15 يونيو المقبل.

وكانت الإمارات قد استضافت من قبل البطولة بمسماها القديم «كأس أبطال آسيا لكرة السلة» عام 2001، وفاز نادي الاتحاد السعودي باللقب، وعاد الحدث إلى الإمارات بعد ثلاث سنوات في عام 2004، حيث تغلب الحكمة على الوحدة في النهائي في الشارقة. وعبّر المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة - آسيا، هاكوب كاجيريان عن سعادته بإقامة البطولة في دبي وقال:

«أنا متحمس للغاية وأتطلع إلى هذه اللحظة التاريخية حقاً عندما تنطلق النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة السلة في دبي، أود أن أشكر اتحاد كرة السلة الإماراتي ونادي شباب الأهلي على دعم وتسهيل عملية استضافة وتنظيم النسخة الافتتاحية». وتتمتع مسابقة الأندية في آسيا بتاريخ وتقاليد غنية، لكن نسخة هذا العام مميزة لأنها تمثل أول ظهور لدوري أبطال كرة السلة الآسيوي. ستضم النسخة الافتتاحية 8 أندية بطلة من 8 دول.

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