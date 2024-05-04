الفجيرة تستضيف مهرجان براعم الجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم اتحاد الإمارات للجودو، اليوم، مهرجان براعم الجودو السنوي المفتوح بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، تحت شعار «الكل فائز».

وذلك وسط مشاركة مميزة من المواطنين والمقيمين حسب لائحة البطولة. وتسمح لائحة البطولة بمشاركة مواليد عام 2012 أو 2013 وفقاً لأوزانهم.. وفئة الصغار تحت 9 - 10 سنوات مواليد عامي 2014 - 2015 ذكور وإناث.

وحددت اللائحة إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين من كل نادٍ بحد أقصى في كل وزن. وتوجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية على استضافتهم لمهرجان البراعم السنوي للجودو، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد وأنديته المختلفة على مستوى الدولة، بما يسهم في رصد ومتابعة ورعاية مواهب الأندية التي سيوفر لها الاتحاد الرعاية الفنية والمعنوية باعتبارهم مستقبل الجودو الإماراتي، متمنياً التوفيق لكل المشاركين.

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