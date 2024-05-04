7 ميداليات للإمارات في انطلاق بطولة آسيا للجوجيتسو بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استهل منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الكبار، مشواره في النسخة الثامنة من بطولة آسيا، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأفضل انطلاقة، محققاً حصيلة مميزة من الميداليات في منافسات اليوم الأول من البطولة، التي انطلقت، أمس، في العاصمة أبوظبي.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أداءً قوياً، وسيطروا على النزالات ونجحوا في اعتلاء منصة التتويج، وحصدوا 7 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الآسيوية، وممثلي الوفود المشاركة في البطولة.

وبدأ المنتخب الوطني مسيرته للحفاظ على اللقب بمنافسات الجوجيتسو، بنزالات فئات 56، و77 كغم للرجال، و45 كغم، و48 كغم، و52 كغم للسيدات. ونجح في إحراز الميداليات الذهبية كل من بلقيس الهاشمي وزن 45 كغم، وأسماء الحوسني وزن 52 كغم، وعمر السويدي وزن 56 كغم.

بينما حقق الميدالية الفضية حمدة الشكيلي وزن 48 كغم، وحصة الشامسي وزن 52 كغم، وحصد الميدالية البرونزية عائشة الشامسي وزن 45 كغم، وذياب النعيمي وزن 56 كغم.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في اليوم الأول من البطولة، ونجاحهم في حصد عدد من الميداليات الملونة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعكس جاهزيتهم وحسن استعدادهم لخوض المنافسات وطموحهم للحفاظ على اللقب، بالرغم من قوة المنافسة ومشاركة نجوم وأبطال من أكثر من 30 دولة.

تأكيد

وقال الظاهري: «يثبت أبطالنا على الدوام أنهم على قدر الآمال والتطلعات، وهم دائماً نموذج يحتذى في الانضباط والمثابرة والإصرار، ولا شك في أن إنجاز اليوم الأول يعكس ما يتمتع به لاعبو المنتخب من خبرات فنية، وقدرة على التماسك والتركيز تحت الضغط، وهذا يبرز العمل الكبير للجهاز الفني الذي اجتهد مع اللاعبين خلال الأسابيع الماضية على عدد من الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بترجيح كفة المنتخب أمام أقوى المنافسين».

وعبّر الظاهري، عن سعادته بالثقة التي يحظى بها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في استضافة كبرى البطولات، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الآسيوي في إخراج بطولة بهذا المستوى المتميز، وإطلاق النسخة الأولى من نزالات الشباب والناشئين التي تشكل أحدث إضافة في نسخة هذا العام من بطولة آسيا للجوجيتسو.

اجتماع مهم

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، أمس، اجتماعاً مهماً، شهد استعراض الاستراتيجية المستقبلية وتحديد الخطط اللازمة لتطوير الرياضة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تحفيز نموها وتوسيع انتشارها في القارة الآسيوية.

جاء ذلك على هامش بطولة آسيا للجوجيتسو التي تقام بنسختها الثامنة في أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومسؤولين من الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وشهد الاجتماع التصديق والموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لعام 2024، كما استعرض نجاح بطولة آسيا للجوجيتسو في نسخها الأخيرة، وشهد مناقشة جدول وأماكن استضافة البطولات القارية والدولية الأخرى في آسيا.

وتناول الاجتماع أيضاً، النمو المتسارع والإنجازات اللافتة التي حققتها رياضة الجوجيتسو خلال الأعوام القليلة الماضية، ولا أدل على ذلك من الأداء اللافت وحجم المشاركة التي شهدتها دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو، التي تعكس تنامي شعبية الرياضة وتأثيرها المتزايد في مختلف أنحاء القارة.

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