نخبة الأبطال يشاركون في النسخة 50 من «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك نخبة من أبرز أبطال الفنون القتالية المختلطة، في النسخة 50 من بطولة «محاربي الإمارات» 18 مايو الجاري.

واحتفالاً بالحدث الذي يصادف «ذهبية البطولة»، قررت اللجنة المنظمة، دمج النزالات العربية والأفريقية في منافسات مشتركة، مع تنظيم نسخة دولية أخرى، بهدف إضافة المزيد من الإثارة والحماس.

وتشهد النسخة المزدوجة العربية والأفريقية، مشاركة مجموعة بارزة من الأبطال بقيادة راني سعدة «فلسطين»، وحسين سالم «العراق»، وعبدالله البوشهري «الكويت»، وعلي يزبك «لبنان»، ومحمود عاطف «مصر»، وجاوريس ديا «الكاميرون»، وسيدريك دويل «جنوب أفريقيا»، وباباكار نيانغ «السنغال».

بينما يترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة نزالات مثيرة في النسخة الدولية، منها مواجهة ياماتو فوجيتا من اليابان، وإياغو ريبيرو من البرازيل في وزن الذبابة، ويتنافس شخبان الخاسوف من روسيا، وطاهر إبدليياف من أذربيجان في نزال وزن المتوسط الذي يتوقع أن يكون مثيراً، ويواجه علي القيسي من الأردن منافسه صامويل بارك من السويد في وزن الريشة، وغيرها من التحديات القوية.

فخر

وأعرب فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، عن فخرهم بالإعلان عن اقتراب إطلاق النسخة الـ 50 من البطولة، مؤكداً أنها لحظة مهمة في مسيرة البطولة التي شهدت نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً منذ انطلاقتها.

وقال درويش: «ظللنا نعمل منذ النسخ الأولى بجدية وتفانٍ لتقديم أفضل تجربة رياضية للمشاركين والمعجبين على حد سواء، وبفضل الدعم من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والجهود المشتركة بين فريق اللجنة المنظمة وشركة بالمز الرياضية، نجحنا في بناء هذا الحدث الكبير وجعله منصة للمواهب الشابة والمحترفين في عالم الفنون القتالية».

وأضاف درويش: «تتميز النسخة الـ 50 بتنوعها وعالميتها، حيث ستجمع بين مقاتلين من مختلف الثقافات والجنسيات، ما يعكس روح التسامح والتعايش التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن متحمسون لرؤية هذا التنوع يتجسد على حلبة النزال، وعلى يقين بأن الجماهير ستستمتع بالمنافسات الشرسة والمثيرة التي ستقدمها هذه النسخة، التي تمثل لنا تحدياً خاصاً نسعى خلالها لمواصلة النجاح وتأكيد تميز البطولة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز