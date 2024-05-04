مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يستحدث بطولات جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عن استحداث عدد من البطولات خلال منافسات النسخة الـ30 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، التي تقام أغسطس المقبل. وقال إن النسخة المقبلة ستشهد إقامة بطولات جديدة لكل من فئات الناشئين والفرق والمؤسسات الحكومية، وكذلك منتسبي الخدمة الوطنية،.

بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للأطفال الصغار لتعريفهم باللعبة وأهميتها، إضافة إلى مشاركة أسماء عالمية سيكشف عنها لاحقاً. وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان، قد قررت في وقت سابق رفع قيمة جائزة بطل الماسترز للنسخة المقبلة من المهرجان إلى 30 ألف دولار، وذلك احتفالاً بالوصول إلى النسخة الـ30 للحدث الدولي الكبير، مع الإبقاء على بقية جوائزه دون تغيير.

وأوضح أن النسخة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المشاركين، في ظل رغبة اللجنة المنظمة توسيع قاعدة المشاركة للحدث السنوي العالمي. وأشار إلى أن استضافة العاصمة أبوظبي فعاليات أولمبياد الشطرنج في 2028، سيكون لها مردود إيجابي على نشر اللعبة، واكتشاف أبطال جدد.

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