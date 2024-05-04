9 فئات في بطولة دبي للشراعية الحديثة اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد مياه جزر دبي، اليوم وغداً، تظاهرتين رياضيتين، ينظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024.

ويجمع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محبي الرياضات الأولمبية والحديثة في كرنفال رياضي بحري صاخب وبهيج، من خلال فعاليتين كبيرتين، الأولى سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 203 - 2024)، الذي يقام اليوم، والثانية سباق دبي للشراعية الحديثة (الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع 2024) والذي يستمر اليوم وغداً.

وتتضمن منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة- الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2024- التي تقام على مدار يومين 9 فئات هي: قوارب أوبتمست (الترتيب العام وفتيات وناشئين)، وقوارب ألكا 4 (بنين وبنات)، وقوارب ألكا 6 (مفتوح رجال وسيدات والترتيب العام)، وقوارب ألكا 7 (مفتوح وماسترز وغراند ماسترز)،

ويستقطب الحدث مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة من ممثلي الأندية والفرق والأكاديميات، حيث سيظهر في السباقات نجوم ونجمات منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث والمتوج هذا العام لقب البطولة العربية الـ 16 في الكويت والمتألق بقوة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (الإمارات 2024)، إضافة إلى الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

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ومن المنتظر أن يشارك في سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2023-2024) اليوم نجوم هذه الرياضة في الدولة من لاعبي المنتخبات الوطنية في الأندية والفرق المختلفة، ومن بينها فرق نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشرطة دبي.

والنادي البريطاني في أبوظبي، ونادي مونتي دبي، وجامعة نيويورك- أبوظبي. وينافس أبطال وبطلات رياضة التجديف على ألقاب 12 فئة في فردي رجال وسيدات وشباب وشابات، والزوجي رجال وسيدات ومختلط وشباب وشابات ورباعي رجال وسيدات ومختلط، كما ستتنافس الفرق المشاركة على انتزاع كأس التفوق العام في هذه الجولة.

شكر

ووجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى شركاء النجاح الداعمين لإنجاح التظاهرة الرياضية المرتقبة اليوم وغداً في جزر دبي، وفي مقدمة تلك الجهات شركة نخيل التي وفرت المكان والمسطح المائي الجميل في قلب جزر دبي الخلابة.

والتي كانت شاهدة في الموسم الحالي والموسمين الماضيين على العديد من الفعاليات، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الجهة المشرفة على الفعاليات.

مشاركة

وتواصلاً مع اهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشراكات المجتمعية، من أجل التعريف بمفهوم الرياضات البحرية ونشر ثقافتها، وجه النادي دعوة لعدد من منتسبي مدارس دبي لحضور فعاليات الرياضات البحرية الحديثة، وسباقي دبي للتجديف والشراع الحديث اليوم وغداً، والاستفادة من الحدث وخوض تجارب بالقرب من محترفي هذه الرياضة.

وذلك استكمالاً للزيارات التي نظمها النادي لعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في إمارة دبي، حيث من المتوقع مشاركة عدد من الطلاب في جولات تعليمية خاصة.

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