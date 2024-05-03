نصف نهائي اليد ينطلق اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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ينطلق اليوم ذهاب الدور نصف نهائي دوري رجال اليد، الذي يقام بمباراتين، حيث يستقبل فريق الشارقة، المتصدر بختام الدور التمهيدي، فريق مليحة، الرابع بختام الدور التمهيدي للبطولة، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق شباب الأهلي، وصيف الدور التمهيدي، فريق العين، الثالث بختام الدور التمهيدي للبطولة.

كما تقام اليوم مباراتان في دور تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن، وستكون البداية بين فريقي الوصل مع دبا الحصن، ويلتقي فريق الجزيرة مع النصر.

وكانت نتائج الجولة الرابعة عشرة والختامية للدور التمهيدي للبطولة قد أسفرت عن تعادل فريق الشارقة، المتصدر برصيد 37 نقطة، مع مضيفه فريق مليحة، الرابع برصيد 29 نقطة، بنتيجة 25-25، وفوز شباب الأهلي، الوصيف برصيد 36 نقطة، على العين، بدار الزين، الثالث بفارق الأهداف عن مليحة برصيد 39، بنتيجة 36-30.

وتجرى مباريات إياب نصف نهائي المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.

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