"محاربي الإمارات" تنطلق بنسختها الذهبية 18 مايو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" تفاصيل النسخة الـ50 "الذهبية" من البطولة التي تنطلق 18 مايو الجاري بمشاركة نخبة من لاعبي الفنون القتالية المختلطة.

وذكرت اللجنة ــ في بيان لها اليوم ــ أنها قررت للمرة الأولى دمج النزالات العربية والأفريقية في منافسات مشتركة من جميع المقاتلين، احتفالاً بهذه النسخة.

تشهد أهم النزالات مواجهة في وزن الذبابة بين ياماتو فوجيتا من اليابان، وإياجو ريبيرو من البرازيل في منافسة قوية، وفي فئة وزن المتوسط، يتنافس شخبان الخاسوف من روسيا، وطاهر ابدليياف من أذربيجان، وفي فئة وزن الريشة، يلتقي علي القيسي من الأردن، مع صامويل بارك من السويد.

ومن أبرز الأسماء المشاركة أيضاً كل من المقاتلين، راني سعدة من فلسطين، وحسين سالم من العراق، وعبدالله البوشهري من الكويت، وعلي يزبك من لبنان، ومحمود عاطف من مصر، إضافة إلى جاوريس ديا من الكاميرون، وسيدريك دويل من جنوب أفريقيا، وباباكار نيانج من السنغال.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية أن النسخة الـ50 من هذا الحدث الكبير ستكون استثنائية في تاريخ البطولة التي تشهد تطوراً من نسخة إلى أخرى.

وقال إنه منذ النسخة الأولى للبطولة، واللجنة المنظمة تعمل على تقديم أفضل تجربة رياضية للمشاركين، ولجمهور الفنون القتالية المختلطة، وبدعم من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بلغنا مكانتنا الحالية، ونجحنا في استقطاب نخبة المقاتلين.

وأضاف أن النسخة المقبلة من "محاربي الإمارات" تتميز بتنوعها وجمعها نخبة المقاتلين بمختلف ثقافاتهم من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس روح التسامح، والتعايش في الإمارات".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز