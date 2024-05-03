انطلاق منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية في الظفرة

المصدر: وام

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شهدت انطلاقة منافسات النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية "بندقية سكتون 0.22" لفئة الرجال، مشاركة 100 رام من داخل وخارج الدولة في الدور التمهيدي المؤهل إلى الأدوار النهائية.

وتزامن انطلاق الدور التمهيدي للرجال مع بدء منافسات فئة رماية الناشئين بمشاركة كبيرة.

ويستضيف نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، فعاليات فئة الرجال من 1 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل، والتصفيات الأولية لاختيار أفضل 50 رامياً لخوض الأدوار النهائية للبطولة، بينما تقام مسابقة فئة السيدات من 1 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

ويتصدر منافسات فئة الرجال ــ حتى الآن ــ محمد سالم الشحي محققاً 104.3 نقطة، وجاء ثانياً محمد سعيد سندي المرر محققاً 104 نقاط.

وأكد عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة في نسختها الرابعة حققت انطلاقة قوية تعزز مكانتها الكبيرة، وأهميتها في تمكين الفئات العمرية المختلفة من المهارات في هذه اللعبة في بيئات آمنة.

وقال إن النادي يحرص على تبني البرامج التطويرية لتعزيز دوره في إرساء أفضل المعايير التي تحقق استدامة النهوض باللعبة، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة في الفعاليات يؤكد دور البطولة في تعزيز مهارات الرياضيين، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة عملت على تنفيذ الضوابط الخاصة بوجود الفئات العمرية المختلفة في وفق الشروط المعلنة، معربا عن تطلعه لاكتشاف المواهب المتميزة من المواطنين والمواطنات، بما يخدم مسيرة تطور اللعبة في الدولة.

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