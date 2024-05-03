غدا ..الفجيرة تستضيف مهرجان براعم الجودو

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للجودو غدا “السبت” مهرجان براعم الجودو السنوي المفتوح بمجمع زايد الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة بالفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، تحت شعار "الكل فائز"، وذلك وسط مشاركة مميزة من المواطنين والمقيمين حسب لائحة البطولة.

وتسمح اللائحة الفنية للبطولة بمشاركة كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين للبراعم الذكور والإناث مواليد عام 2012 أو 2013 وفقا لأوزانهم .. وفئة الصغار تحت 9-10 سنوات مواليد عامي 2014 - 2015 ذكور وإناث.

وحددت اللائحة إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين من كل نادي بحد أقصى في كل وزن، حيث يتم توزيع اللاعبين طبقا لأعمارهم وأوزانهم، ووفقا لبنود لائحة اتحاد الإمارات للجودو، حيث لا توجد نقاط للفوز ولا إنذارات، بهدف تحقيق الأريحية بين البراعم المشاركين وتشجيعهم على مواصلة تعلم رياضة الجودو.

وتوجه سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية على استضافتهم لمهرجان البراعم السنوي للجودو، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد وأنديته المختلفة على مستوى الدولة، بما يسهم في رصد ومتابعة ورعاية مواهب الأندية التي سيوفر لها الاتحاد الرعاية الفنية والمعنوية باعتبارهم مستقبل الجودو الاماراتي، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

دينا عمر / أمين الدوبلي / عوض مختار

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