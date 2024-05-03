رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية: الألعاب الخليجية للشباب يجب أن تقام بشكل سنوي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، إلى إقامة دورة الألعاب الخليجية للشباب، بشكل سنوي بالتناوب بين كل دول الخليج العربي، لتعزيز المكاسب التي تحققت في النسخة الأولى "الإمارات 2024".

واستضافت الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل الماضي، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تنافسوا في 24 لعبة، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

وقال: " يجب علينا دعم الألعاب الخليجية للشباب التي نراها وسيلة للمنافسة والنجاح، حيث تقام تحت مظلة اللجان الأولمبية الخليجية، وهو ما يعني تعزيز العمل المشترك واستمراريته بين جميع الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية، وتحقيق النتائج المرجوة".

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، بنجاح النسخة الأولى التي استضافتها الإمارات، مشيرا إلى الانطلاقة الناجحة للنسخة بكل المقاييس، وسنرى نتائج هذه الدورة خلال السنوات الأربع المقبلة .

وأضاف: "سبق وأن جربنا إقامة البطولات الرياضية الخليجية بشكل منفصل وبلجان تنظيمية لكل بطولة ولكن لم يكتب لها الاستمرارية".

وأكد المسلم أن مثل هذه الدورات والبطولات للفئات العمرية المختلفة تقام بشكل مستمر سنويا في مختلف قارات العالم، مثل أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأوروبا وغيرها، من أجل استدامة تطوير أداء الرياضيين في هذه السن المهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز