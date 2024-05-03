دورة مدريد: شفيونتيك وسابالينكا في النهائي للعام الثاني تواليا وانسحاب مدفيديف

المصدر: أ ف ب

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بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة اولى عالميا، نهائي دورة مدريد لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب للعام الثاني تواليًا عقب فوزها السهل على الاميركية ماديسون كيز 6-1 و6-3 الخميس في الدور نصف النهائي.

وواصلت شفيونتيك (22 عاماً) هيمنتها على الملاعب الترابية في مدريد، فلم ترتكب سوى 8 أخطاء مباشرة في المباراة، ولم تترك المجال لمنافستها الأميركية البالغة 29 عاما لمقارعتها.

قالت شفيونتيك عقب بلوغها النهائي الـ 11 في دورات "دبليو تي ايه" للألف "أنا سعيدة لأنني قدّمت مباراة قوية اليوم".

وتابعت "ماديسون لاعبة مذهلة وتقدّم أداء سريعا للغاية وارسالاتها قوية، لذا أردت التركيز على نفسي وأنا سعيدة لأني نجحت في تحقيق ذلك".

استهلت الفائزة بدورتي الدوحة وإنديان ويلز هذا العام، المباراة بقوة في المجموعة الاولى، فكسرت ارسال منافستها في الشوط الثاني ولم تخسر سوى 3 نقاط من الـ 17 الاولى. تقدمت 3-0 قبل أن تنجح كيز في تنفس الصعداء وتقليص النتيجة الى 1-3 بعدما كانت متأخرة 0-30 في الشوط الرابع.

لكنّ شفيونتيك، وصيفة النسخة الماضية، كسرت إرسال منافستها مجدداً لتتقدم 5-1 ثمّ ارسلت للحسم في 31 دقيقة.

وجدّدت شفيونتيك كسر إرسال منافستها في المجموعة الثانية لتتقدم 2-1، فيما عانت كيز من ضعف إرسالها بمواجهة المصنّفة اولى عالميا ما عقّد من مهمتها فخسرت 3-6، لتحجز الفائزة بأربع بطولات كبرى مقعدها في النهائي للعام الثاني توالياً.

وستلعب شفيونتيك في المباراة النهائية مع البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب والمصنّفة ثانية، الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة 1-6 و7-5 و7-6 (7-5) في مباراة مارتونية استمرت ساعتين و17 دقيقة.

وستكون المباراة ثأرية لشفيونتيك التي خسرت نهائي العام الماضي امام سابالينكا 3-6 و6-3 و3-6.

وكانت ريباكينا بطلة دورة شتوتغارت الاسبوع الماضي في طريقها الى الفوز في المباراة عندما تقدمت 6-1 في المجموعة الاولى وكسرت ارسال سابلنيكا في مطلع المجموعة الثانية، لكن البيلاروسية استعادت توازنها وعادلت النتيجة 4-4 قبل ان تكسر ارسال منافستها وتفوز بالمجموعة.

وفي الثالثة استمر التعادل سيد الموقف حتى نجحت سابالينكا في حسم الجولة الفاصلة في صالحها 7-5 والمباراة.

وعموما، احتاجت سابالينكا الى خوض 3 مجموعات في اربع من مبارياتها الخمس في هذه الدورة في طريقها الى النهائي، في حين احتاجت شفيونتيك الى خوض 3 مجموعات وذلك مرة واحدة ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا في ربع النهائي,

-انسحاب مدفيديف-

ولدى الرجال، عاند الحظ الروسي دانييل مدفيديف المصنّف رابعاً عالميًا الذي تعرض لاصابة واضطر للانسحاب أمام التشيكي ييري ليهيتشكا (31) بعد فوز الاخير بالمجموعة الأولى 6-4 في ربع النهائي.

واحتاج ميدفيديف (28 عاماً) إلى وقت طبي بعد 5 أشواط فقط، وعانى حتى نهاية المجموعة الأولى التي خسرها بعد 40 دقيقة بسبب مشكلة في أعلى فخذه، قبل أن يقرر الانسحاب.

وتأهل ليهيتشكا (22 عاما) إلى نصف نهائي احدى دورات الماسترز للألف لأول مرة في مسيرته، حيث سيواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي حجز بدوره مقعده للمربع الذهبي الاربعاء عقب انسحاب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول جراء آلام في وركه الايمن.

قال ليهيتشكا الذي أطاح بالاسباني رافايل نادال في الدور السابق خلال مشاركته الاخيرة في مدريد واستفاد من اصابة مدفيديف "الأمر ليس سهلاً على الإطلاق في مباراة كهذه. إذا كان عليّ أن أختار الطريقة التي أفوز بها بهذه المباراة، فلن يكون الأمر كذلك".

وتابع "ليس من السهل أبداً رؤية منافسك يعاني، ولكن في تلك اللحظة، تحتاج فقط إلى التركيز على نفسك، ومحاولة استخراج أفضل ما لديك".

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