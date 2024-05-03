الجولة الرابعة لـ «الإمارات للتجديف» في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن مياه جزر دبي، يوم غدٍ، سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2023 - 2024) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ويجمع السباق المرتقب نخبة الأبطال والبطلات ومنتسبي الأندية والفرق والأكاديميات المتخصصة في رياضة التجديف الحديث في الدولة إضافة إلى نجوم المنتخبات الوطنية والذين سيتنافسون على الألقاب المختلفة في الفردي والزوجي والرباعي على فترتين صباحية ومسائية كما تتصارع الفرق على كأس التفوق العام الذي يمنح للنادي والفريق المتوج بعدد الميداليات.

ويشهد السباق تنافساً ساخناً بين المشاركين على ألقاب 12 فئة في فردي رجال وسيدات وشباب وشابات والزوجي رجال وسيدات ومختلط وشباب وشابات ورباعي رجال وسيدات ومختلط كما ستتنافس الفرق المشاركة على انتزاع كأس التفوق العام في هذه الجولة.

ترقب

ويترقب عشاق الرياضات البحرية وسباقات الشراع والتجديف الحديث كرنفالاً كبيراً وتجمعاً رياضياً يوم غد وبعد غد على مياه جزر دبي حيث ينظم أيضاً بالتزامن مع سباق دبي للتجديف الحديث منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة (الجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للشراع 2024) والتي تستمر يومين متتاليين وتتضمن 9 فئات مختلفة هي:قوارب اوبتمست الترتيب العام وفتيات وناشئين وقوارب ألكا 4 بنين وبنات وقوارب ألكا 6 مفتوح رجال وسيدات والترتيب العام وقوارب ألكا 7 مفتوح وماسترز وغراند ماسترز.

أهمية

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن سباقات التجديف الحديث والشراعية الحديثة تأخذ أهمية خاصة في روزنامة النادي لما لها من إيجابيات كونها منبع اكتشاف أبطال الرياضات الأولمبية لذلك يحرص النادي على احتضان المزيد من هذه الفعاليات.

وأكد محمد سيف المري على اكتمال التجهيزات لإنجاح الكرنفال والجاذب بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الجهة المشرفة على الفعاليات وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي موجهاً الشكر لها ولشركة نخيل التي وفرت المكان والمسطح المائي الجميل في قلب جزر دبي الخلابة والتي كانت شاهدة في الموسم الحالي والموسمين الماضيين على العديد من الفعاليات التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

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