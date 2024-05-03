عادل محمد: تصرّف بيسا غير مبرر وأتمنى أن يكون الطرد درساً للاعب

المصدر: كلباء – محمد فضل

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وجّه الكابتن عادل محمد، لاعب كلباء ومنتخبنا الوطني السابق، انتقادات لاذعة لمحترف كلباء الإيطالي دانيال بيسا الذي تسبب في مغادرة فريقه اتحاد كلباء لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد قيامه بارتكاب خطأ «ساذج» ضد لاعب الوصل خمينيز خلال المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس في نصف نهائي الكأس الغالية.

وطرد على اثرها اللاعب بيسا ليستغل فريق الإمبراطور هذا النقص وينجح في إضافة هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 4 - 1.

وقال عادل محمد إن ما قام به اللاعب بيسا غير مبرر ولا يحدث حتى في الدورات الرمضانية لافتاً إلى أن اللقطة التي غادر على أثرها اللاعب بيسا المباراة كانت بمثابة قاصمة الظهر للنمور خصوصاً وأن كلباء كان قريباً من التعادل لكن بيسا وبهذا الفعل والتصرف الغريب أحبط جمهور فريقه الذي شكل حضوراً لافتاً في مدرجات ملعب الشارقة.

ونوه إلى أنه تصرف لا يليق بلاعب كبير وقائد مثل بيسا الذي قدم ويقدم أفضل ما لديه خلال الموسم الحالي وفي المواسم الماضية، وأتمنى أن يكون الطرد درساً للاعب.

وقال: مثل هذه المواقف تحتاج إلى لاعب قائد مشيراً إلى أن الكرة التي نتج عنها الطرد كانت عادية وفي منتصف الملعب ولا تشكل أي خطورة على مرمى النمور معرباً عن أمله أن لا يشاهد مثل هذه اللقطات في ملاعبنا مستقبلاً وتابع بعد الطرد استغل الوصل فرصة النقص العددي وتمكن من إضافة هدفين لينتهي اللقاء بنتيجة 4 - 1 .

وكان يمكن أن يعود كلباء لأجواء اللقاء في ظل الأداء المقنع للفريق لكن الطرد ساعد في منح بطاقة التأهل للإمبراطور.

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