بطولة آسيا للجوجيتسو تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو من أبوظبي، اليوم، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة، من أكثر من 30 دولة.

وتقام منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، في الفترة من 3 إلى 8 مايو الجاري، حيث تقام منافسات فئة الكبار، بين 3 - 5 مايو، فيما تقام منافسات فئتي الشباب والناشئين بين 6 – 8 مايو الجاري.

واجتاز لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الكبار بنجاح، إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت في مبادلة أرينا أمس، في إطار مشاركتهم في البطولة، وذلك بحضور مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، بجانب أعضاء الجهاز الفني، الذين عبّروا عن ثقتهم بالجاهزية البدنية والنفسية للاعبين.

تأكيد

وأكد المنهالي أن هذه المشاركة للمنتخب الوطني، تعد واحدة من أكبر مشاركاته في البطولات القارية والدولية، بعدد يتجاوز 100 لاعب ولاعبة، في الفئات والأوزان المختلفة، ما يعكس الرغبة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على لقب البطولة التي تستضيفها أبوظبي للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

وأثنى المنهالي على جهود الجهاز الفني واللاعبين، الذين عملوا بجد، وقضوا أسابيع من التدريب المتواصل للتحضير لهذا الاستحقاق القاري المهم، وذلك من خلال المعسكرات التدريبية المكثّفة، التي ركّزت على رفع الكفاءة الفنية والبدنية، وتعزيز الجاهزية الذهنية والنفسية للاعبين واللاعبات.

مشاركة واسعة

وتشهد النسخة الحالية من البطولة، مشاركة 30 دولة، هي أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وكمبوديا، وتايوان، والهند وإندونيسيا والعراق، وإيران، واليابان، والأردن، وكازاخستان، وقرغيزستان، ولاوس، ولبنان، وماليزيا، ومنغوليا، وباكستان، وفلسطين، والفليبين، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، وسريلانكا، وسوريا، وطاجيكستان، وتايلاند، وأوزبكستان، وفيتنام، واليمن، بالإضافة إلى دولة الإمارات، المضيفة للبطولة.

وتتصدر كازاخستان وفود الدول المشاركة من ناحية عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات، بـ 300 لاعب ولاعبة، تليها دولة الإمارات بـ 129 لاعباً ولاعبة، ثم أوزبكستان بـ 116 لاعباً ولاعبة، فالهند بـ 68 لاعباً ولاعبة، فمنغوليا بـ 60 لاعباً ولاعبة، وكوريا الجنوبية بـ 58 لاعباً ولاعبة.

سوبر هاتريك

ويتطلع المنتخب الوطني للجوجيتسو، إلى الحفاظ على لقب البطولة للعام الرابع على التوالي «سوبر هاتريك»، بعد أن نجح في التتويج بنسخة عام 2021 في أبوظبي، وفي المنامة عام 2022، وفي بانكوك العام الماضي.

وحقق المنتخب الوطني لقب النسخة الخامسة من البطولة التي استضافتها أبوظبي في سبتمبر 2021، بعد أن حصد 18 ميدالية ملونة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 ميداليات برونزية.

وحافظ المنتخب على لقبه للعام الثاني على التوالي في العاصمة البحرينية المنامة، التي استضافت النسخة السادسة من بطولة آسيا في مارس 2022، بعد تحقيقه لـ 16 ميدالية ملونة، توزعت على 8 ذهبيات وفضيتين، و6 ميداليات برونزية.

وواصل أبناء وبنات الإمارات تألقهم وتربعهم على قمة آسيا، من خلال تحقيقهم للقب النسخة السابعة من البطولة في العاصمة التايلاندية بانكوك، في فبراير 2023، حيث بلغ حصادهم 16 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وأكدت مارينا ريبيرو، مدربة منتخب الإمارات للجوجيتسو للسيدات، ثقتها التامة بقدرة المنتخب على التألق، وقالت: «نضع الآن اللمسات النهائية على استعدادات المنتخب الوطني، حيث خاضت اللاعبات معسكراً تدريبياً مكثفاً في الفترة الماضية، ما أتاح لنا وضع استراتيجيتنا وخططنا للبطولة بشكل دقيق ومدروس.

ولا نزال نواصل تدريباتنا، إلا أننا خفضنا معدلات التدريبات البدنية للحد من مخاطر الإصابات. وألمس مدى الثقة والعزيمة التي تتحلى بها اللاعبات، وأتمنى لهن كل التوفيق».

وقال ساجييف كوات، رئيس اتحاد الجوجيتسو الكازاخستاني: «يضم منتخبنا المشارك في منافسات فئة الكبار في نسخة هذا العام من بطولة آسيا للجوجيتسو 70 رياضياً، وقد حصلنا في العام الماضي على المركز الثاني برصيد 39 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و12 فضية و17 برونزية. ونطمح إلى تقديم أداء أفضل هذا العام، ونسعى للفوز بالمركز الأول، حيث نستعد لهذه البطولة منذ اختتام نسختها الأخيرة في تايلاند. وقمنا باستكشاف نقاط ضعف اللاعبين، وعملنا على تحسينها، واليوم نحن على أهبة الاستعداد للمشاركة».

وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على جهوده الدؤوبة لتعزيز انتشار هذه الرياضة في مختلف أنحاء العالم، سواء من خلال تنظيم أبرز البطولات، وتوفير منصة للتواصل والارتقاء بهذه الرياضة إلى آفاق جديدة».

وقال ألان ماركوس كو مدرب المنتخب الفلبيني: «نعلق آمالاً كبيرة على مشاركتنا في بطولة آسيا للجوجيتسو، وقمنا بتشكيل منتخب قوي، يضم 25 لاعباً ولاعبة، من بينهم حائزون على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانغتشو، بمن فيهم آني راميريز وميجي أوتشوا وكايلا جينا نابوليس، التي أحرزت أيضاً الميدالية الذهبية في دورة الألعاب القتالية العالمية 2023. ثقتنا كبيرة بقدرات لاعبينا الذين بذلوا قصارى جهدهم في التدريبات، وتخطوا مرحلة الميزان بنجاح، ونركز حالياً على التدريبات الخفيفة، وتحسين استعداداتنا».

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