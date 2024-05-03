وليد المحمدي: التأهل لمونديال الشاطئية «سيشل 2025» على رأس أولوياتنا

المصدر: دبي - وام

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أكد وليد المحمدي، قائد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن المستويات والنتائج التي حققها منتخبنا الوطني في النسخة الأخيرة من كأس العالم بالإمارات، تجعل من الصعب تخيل عدم الوجود مرة أخرى في النسخة الجديدة من المونديال المزمع إقامته في سيشل 2025.

ومع تبقي عام واحد فقط على إقامة النسخة الجديدة، التي تحمل رقم 13 من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في سيشل، التي تنطلق منافساتها في الأول من مايو 2025، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وليد المحمدي، قائد منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، برفقة نجمين عالميين آخرين، للحديث عن طموحاتهم في النسخة المقبلة، وهما رودريجو ندياي حارس مرمى منتخب السنغال، والبرتغالي بي مارتينيز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

وأكد «فيفا» أن النسخة الأخيرة من ونقل «الفيفا» عن وليد المحمدي قوله: «إنه حلم ومصدر فخر دائم أن تمثل منتخب بلدك في كأس العالم، أجواء اللعب في المونديال لا يمكن تفسيرها، إنها البطولة الأكثر شهرة، والتي ينتظرها الجميع، وهذه البطولة ستكون مميزة، لأنها ستقام في بلد جميلة».

وأضاف: «الطريق إلى كأس العالم سيكون الأصعب على الإطلاق بالنسبة للمنتخبات الآسيوية، لكننا أظهرنا في كأس العالم الأخيرة بالإمارات أننا الآن من أفضل الفرق الآسيوية».

وقال: «لا يمكننا حتى تصور تفويت فرصة اللعب في النسخة المقبلة، وترك ذكريات أفضل من تلك التي صنعناها في النسخة الأخيرة بالإمارات».

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