«فرحة مزدوجة» لسلة النصر باللقب السادس

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عاشت أسرة كرة السلة بنادي النصر فرحة مزدوجة أول من أمس بفوز الفريق الأول للرجال بلقبه السادس في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في نسخته الـ 17، عندما تزامن الفوز على شباب الأهلي في المباراة النهائية بفارق 9 نقاط «85 - 76» في نفس توقيت نهاية مباراة فريق النصر لكرة القدم مع منافسه شباب الأهلي نفسه.

والتي كسبها النصر 4 - 3 وتأهل بها للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ورفعت سلة النصر سجلها الذهبي في هذه البطولة إلى 6 ألقاب منها أول ثلاثية على التوالي مع انطلاقة البطولة بداية من موسم 2007 - 2008 ثم ثنائية على التوالي موسم 2018 - 2019 و 2019 - 2020 ثم لقب النسخة 17 موسم 2023 - 2024، وهو اللقب الذي رد به الفريق اعتباره بعد خسارته بطولة الدوري العام أمام شباب الأهلي نفسه الشهر الماضي.

وبعد الفوز قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي التهنئة لفريق النصر بالفوز الغالي وتمنى حظاً أوفر لجميع الفرق، مشيراً إلى أن قوة المباراة النهائية تجسدت في الندية حتى آخر دقيقة.

وعبر الجهازان الفني والإداري لفريق النصر عن سعادتهم بالإنجاز الذي حققه الفريق حيث أكد المدرب حسام الوكيل أن الفوز باللقب كان ثمرة مجهود كبير خلال موسمين على التوالي وقال تفصيلاً:

هذا هو الموسم الثاني الذي نجتهد بهذه الطريقة وذلك من خلال خطة على أساس بناء فريق قوي لمستقبل النادي، من خلال مراحل مختلفة من الإحلال والتجديد، ومنح اللاعبين صغار السن فرصة المشاركة في المباريات، ونرتب هذه الأوراق من خلال الثقة المتبادلة مع مجلس إدارة النادي لتكوين فريق يساهم في الارتقاء بمستقبل اللعبة بقلعة العميد النصراوي.

قناعة

وأضاف الوكيل: ترسخت قناعة داخل النادي بأن السلة هي المستقبل المضيء، وبالتالي نجد في الموسم الماضي والحالي، الجميع يساند الفريق، ووصلنا في الموسم الماضي إلى نهائي بطولة الدوري، وتكرر نفس الشيء هذا الموسم وحصلنا على اللقب من المنافس القوي شباب الأهلي الذي يمتلك أفضل اللاعبين في الخليج وليس في الإمارات فقط.

وقال الوكيل: مع احترامي لكل الأندية المشاركة إلا أن النصر يقدم مستوى تصاعدياً، والدليل منذ الموسم الماضي لم نخسر إلا عدد مباريات يعد على أصابع اليد الواحدة، وكانت أمام شباب الأهلي فقط ونجحنا في تحقيق الفوز عليهم أيضاً بما يعادل 3 انتصارات، و4 لشباب الأهلي.

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