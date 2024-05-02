منتخبنا الوطني جاهز للنسخة الثامنة من «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو من أبوظبي غداً.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بطموح الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي، وسط مشاركة قارية واسعة من أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة، بعد أن اختتم معسكره التدريبي المغلق والمكثّف.

حيث ركز الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية لضمان الجاهزية التامة للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان بما ينسجم مع لوائح ومعايير البطولة حتى يتجاوز جميع اللاعبين إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، قبيل دخولهم في المنافسات.

ويخضع لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني للجوجيتسو اليوم لإجراءات الوزن الرسمية استعداداً للمنافسة في البطولة.

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته بمنافسات الجوجيتسو بنزالات فئات 56، و77 كجم رجال، و45 كجم، و48 كجم، و52 كجم للسيدات. ويشارك فيها كل من عمر السويدي، وذياب النعيمي، وفهد الحمادي، وسلطان الحوسني، وبلقيس الهاشمي، وعائشة الشامسي، وحمده الشكيلي، وميثاء شريم، وأسماء الحوسني.

وتقام بعد غدٍ الموافق 4 مايو منافسات أوزان 62 كجم، و69 كجم للرجال، وأوزان 57 كجم، و70 كجم للسيدات، وتشهد مشاركة كل من خالد الشحي، وخالد البلوشي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، والعنود الحوسني، وشمسة العامري، ومهرة محفوظ.

وتنطلق الأحد المقبل منافسات أوزان 85 و94 وفوق 94 كجم للرجال وأوزان 63 كجم وفوق 70 كجم للسيدات بمشاركة فرج العولقي وسعيد الكبيسي وعمار الحوسني وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان وشما الكلباني وبشاير المطروشي ومهرة محفوظ.

بينما يشهد يوم الإثنين منافسات فئة تحت الـ 16 عاماً لجميع الفئات الوزنية، ويسجل يوم الثلاثاء 7 مايو نزالات فئة تحت 18 عاماً لجميع الفئات الوزنية.

وفي اليوم الختامي 8 مايو تم تخصيص النزالات لفئة تحت 21 عاماً لجميع الأوزان.

ثقة

وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالمعنويات العالية للاعبين واللاعبات.

وقال الشامسي: «ندرك بأن التحدي كبير والمنافسة قوية، إلا أن ثقتنا بأبنائنا وبناتنا لا حدود لها، حيث كانوا دائماً على قدر توقعاتنا وأبهروا العالم بأداء ومستويات مميزة، كما أن مسيرة منتخبنا المشرفة والزاخرة بالإنجازات خير شاهد على العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبطالنا».

وأكد الشامسي على اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، حيث لم تدخر اللجنة المنظمة واللجان الفنية والفرعية جهداً لضمان تقديم حدث رياضي يواكب تطلعات الرياضيين وعشاق الرياضة المتوافدين إلى أبوظبي من مختلف أنحاء آسيا.

وتابع: «حرصنا على الاهتمام بأدق التفاصيل فيما يتعلق باستضافة البطولة، وجرى التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو والجهات المعنية في الدولة على أعلى المستويات، لتقديم فعالية رياضية متكاملة وتجربة لا تنسى للاعبين والجمهور على حد سواء استناداً إلى مسيرة العاصمة أبوظبي الحافلة باستضافة أقوى وأروع الأحداث الرياضية».

بدوره، أكّد رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «بذل اللاعبون واللاعبات طوال الأسابيع الماضية جهوداً كبيرة للتحضير للاستحقاق الآسيوي، وخضعوا إلى برنامج تدريبي صارم ركّز بشكل رئيسي على تقنيات الجوجيتسو المختلفة، والقدرة على التحمل واستراتيجية النزالات، فضلاً عن مساعي الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية المطلوبة للمنافسة».

وقال: «نراعي دائماً تنفيذ تقنيات النزال الأكثر تطوراً وربطها بعلوم الرياضة الحديثة، بما يضمن للاعبينا استعداداً نموذجياً وتكيفاً مع مختلف تحديات وظروف النزالات والتحكم فيها وصولاً إلى تحقيق الفوز.

ويتمتع المنتخب الوطني بسجل حافل بالإنجازات، وخبرة متميزة في مثل هذه البطولات، ونحن على ثقة بأن التزام اللاعبين وانضباطهم الكامل خلال فترة المعسكر سيؤتي ثماره ويمهد لنا الطريق للمنافسة على اللقب».

وقال عمر السويدي لاعب المنتخب الوطني في فئة الكبار وزن 56 كجم:«بطولة آسيا للجوجيتسو هي أقوى الاستحقاقات القارية، وتمثل منصة مهمة تتيح لنا فرصة قياس نتائج عملنا الجاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف:«تمثيل المنتخب الوطني شرف يسعى إليه الجميع، وأنا وزملائي على استعداد لتقديم أفضل أداء. نحن نعلم أن المنافسة ستكون شرسة، لكننا مستعدون لكافة التحديات وسنخوضها بروح الفريق الواحد لتحقيق اللقب وتأكيد تربعنا على عرش القارة».

وقالت حصة الشامسي لاعبة المنتخب في فئة الكبار وزن 52 كجم:«بالنسبة لي، فإن تمثيل المنتخب الوطني مسألة تتخطى الرياضة، وتعتبر التزاماً وطنياً يستوجب التفاني إلى أبعد الحدود للظهور المشرّف والوصول بعلم الدولة إلى منصة التتويج. لا شك بأن المنافسة في بطولة آسيا للجوجيتسو هدف لكل اللاعبين، لكننا نتواجد في البطولة بهدف الصدارة والريادة. نحن على أهبة الاستعداد ومتعطشون إلى تحقيق الانتصارات».

بدوره قال عبدالله الكبيسي لاعب المنتخب في فئة الكبار وزن 94 كجم:كثفنا استعداداتنا لهذه البطولة القوية، وجاهزون لرد جزء بسيط من الجميل إلى الوطن.

حريصون على أن نبرز للجميع مدى التطور الذي تحققه رياضة الجوجيتسو الإماراتية، ونحن قادرون على الوفاء بالطموحات المعقودة علينا عبر التحلي بأرفع درجات الالتزام والمسؤولية. وتكمن أبرز نقاط قوة المنتخب في العمل الجماعي والإصرار ووضوح الهدف.

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