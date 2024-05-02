«الرئاسة والعضوية الفخرية» استثمار جديد لاتحاد السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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وجد مقترح اتحاد كرة السلة الخاص بفتح الباب أمام الرئاسة والعضوية الفخرية للاتحاد، الترحيب والقبول من أندية اللعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 22 التي عقدت في دبي أول من أمس برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة.

ويهدف ذلك لزيادة الدعم المالي والانطلاق بكرة السلة الإماراتية نحو الأفضل وتحقيق النجاحات المطلوبة التي تتماشى مع طموحاتنا، وركز إسماعيل القرقاوي على هذه النقطة في افتتاح الجلسة حينما قال إن اللعبة حققت في السنوات السابقة إنجازات ولا بد من توفير دعم أكبر من أجل المحافظة على تلك المكاسب مع تقديم الشكر للهيئة واللجنة الأولمبية على ما قدمته للعبة في الفترة الماضية .

كما توقف القرقاوي عند المراحل السنية وعدم ارتياحه للعمل مع هذه الفئة التي تعتمد عليها المراحل الأخرى المتقدمة مثل الشباب والرجال مطالباً الأندية باختيار اللاعبين والمدربين المميزين للإشراف على هذا القطاع الحيوي.

حضر الاجتماع عبد العزيز الحصان مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ومحمد عبدالله الزرعوني المدير المالي وسالم المطوع أمين السر العام الذي افتتح الجلسة مقدماً الشكر للأندية ومنصور الهاشمي الأمين المساعد والأعضاء فريد القيواني وحمدان سعيد وعلي الأميري وميثاء بنت ضاوي إلى جانب ممثلي 17 نادياً.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترحات التي تقدم بها الاتحاد أبرزها تسجيل ثلاثة لاعبين محترفين كحد أقصى في كشوفات الرجال الخاصة بغير المواطنين مع الإبقاء على العدد الإجمالي المسموح لغير المواطنين أي 6 لاعبين بنفس ضوابط التسجيل في صحيفة المباراة والمشاركة على أرض الملعب كما تم السماح بانتقال اللاعبين فوق 30 سنة بين الأندية.

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