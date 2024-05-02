شرطة دبي تشارك في «مهرجان الألعاب والرياضات الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، جهودها التوعوية عبر الألعاب الإلكترونية، من خلال مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العميد الدكتور أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، إن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تأتي في إطار حرصها على تعزيز جهودها التوعوية بين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب.

وأوضح العميد مرداس أن منصة شرطة دبي تُشارك بـ 4 ألعاب، وهي لعبة EAFC24، ولعبة فالورانت «Valorant»، ولعبة فورتنايت «Fortnite»، ولعبة Tekken.

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