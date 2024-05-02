توقيع عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج 2028

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للشطرنج، عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ 47، الذي سيقام في العام 2028، بعد أن فازت أبوظبي بالاستضافة ديسمبر الماضي بالتصويت الإلكتروني بـ 96 صوتاً مقابل 60 صوتاً لمدينة جنوة الإيطالية. وبموجب العقد تستضيف العاصمة أبوظبي أيضاً أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم الرابع، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج الـ 98.

شهد مراسم التوقيع، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وعارف إسماعيل الخوري نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية. وقع العقد، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في مقر نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين، مشيراً إلى أن أولمبياد الشطرنج المرتقب سيحظى باهتمام كبير من كل الجهات، وسيستفيد من خبرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، متوقعاً أن تشهد الأولمبياد منافسات مثيرة بين جميع المشاركين، وعبر عن ثقته في تحقيق منتخب الإمارات مراكز متقدمة في هذا الحدث الكبير.

فخر

من جانبه أعرب عارف حمد العواني، عن فخره بتوقيع عقد استضافة أولمبياد الشطرنج، البطولة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة على مستوى المنطقة، ونعد الجميع بتقديم نسخة استثنائية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بجهود أندية أبوظبي والعين للشطرنج والاتحاد الآسيوي والمحلي، في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

وتنظيمهم للعديد من البطولات على مدار السنة، مشيراً إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة تتوفر بها كل المقومات. وقال العواني: «نحن على موعد مع بطولة عالمية كبرى، تجمع الآلاف من المتنافسين في أبوظبي أرض السلام والتسامح والمحبة والأمان».

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