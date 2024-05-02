المغيرة بطل «الطائرة الشاطئية» في مهرجان دلما التاريخي

المصدر: الظفرة - البيان

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حقق فريق المغيرة لقب بطولة الطائرة الشاطئية في مهرجان سباق دلما التاريخي، وذلك بعد تفوقه على فريق العاصفة الذي حل بالمركز الثاني، فيما حل فريق التواجد البلدي في المركز الثالث.

وانطلقت منافسات البطولة ثاني أيام المهرجان بمشاركة 8 فرق محلية، إذ شهدت المباريات مستويات فنية جيدة وأداءً مميزاً استقطب زوار المهرجان الذين حرصوا على متابعة كل المباريات ومؤازرة الفرق المفضلة لديهم، وجرت المنافسات في ملعب كرة الطائرة الشاطئية في السوق الشعبي المصاحب للمهرجان.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في السباق بحضور ممثلين عن هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي وممثلي الجهات الراعية والداعمة وعدد من الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة وزوار المهرجان.

ترقب

وينتظر عشاق السباقات البحرية التراثية للمسافات الطويلة في كل عام، سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهو الحدث الرئيسي ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ويتميز السباق بست حقائق تتزين بعدد من الأرقام القياسية، أول تلك الحقائق مكانته الرفيعة من بين كل السباقات في الدولة والمنطقة، وثانيتها مسافته الأطول البالغة 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، وثالثتها جائزة السباق التي تصل إلى 30 مليون درهم من أصل 33.274.600 درهم هي مجموع جوائز المهرجان، وهي الأعلى، كما يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية.

وهو كذلك السباق الوحيد الذي يمر بثماني جزر مختلفة، كما ظل يسجل حضوراً كبيراً للمحامل الشراعية في هذه الفئة، من خلال التنافس بين أكثر من 120 محملاً في كل سباق، على متنها أكثر من ثلاثة آلاف نوخذة وبحار.

ويؤكد تنظيم سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ضمن فعاليات المهرجان، الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لاستدامة الموروث البحري الإماراتي الأصيل، والتشجيع على ممارسته، والحفاظ على الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال، ويعزز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والترويج لها.

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