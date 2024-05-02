«هوكي الجليد» للشباب رابع «آسيوية أوزبكستان»

المصدر: طشقند - وام

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أحرز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للشباب، المركز الرابع في بطولة آسيا تحت 18 سنة بأوزبكستان، والتي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الماضي.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن لاعبي المنتخب حققوا العديد من المكاسب الفنية، من خلال الاحتكاك مع المنتخبات القوية على مستوى القارة، وتعزيز الخبرة التنافسية، بما يسهم في تحقيق رؤية الاتحاد، وحصد أفضل النتائج تتويجاً للتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة. وقال القبيسي: حققنا نتائج جيدة في البطولة بمشاركة منتخبات قوية.

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